Россия запускается в космос из США впервые за 20 лет

Автор Марсия Данн | Служба новостей

МЫС КАНАВЕРАЛ, Флорида (AP). Впервые за 20 лет российский космонавт из США в среду отправился на Международную космическую станцию ​​вместе с НАСА и японскими астронавтами, несмотря на напряженность из-за войны в Украине.

«Мы очень рады сделать это вместе», — сказала Анна Кикина, единственный российский космонавт, поблагодарив на английском и русском языках. «Космос!»

Она была среди трех новичков в путешествии вместе с полковником морской пехоты Николь Манн, первой индейской женщиной, совершившей кругосветное плавание, и капитаном ВМС Джошем Кассадой. К ним присоединяется Коичи Ваката из Японского космического агентства, который совершает свой пятый космический полет.

«Поразительнй!» Радио Человек. «Это был плавный и трудный полет. У вас есть трое новичков, которые очень счастливы, что теперь летают в космосе».

Они должны прибыть на космическую станцию ​​в четверг, через 29 часов после вылета из Космического центра Кеннеди НАСА, и не вернутся на Землю до марта. Они заменяют американо-итальянский экипаж, прибывший в апреле.

Ураган Ян, опустошивший часть штата на прошлой неделе, задержал их полет в SpaceX. Погода была идеальной, когда ракета Falcon взлетела в яркое послеполуденное небо.

«Я надеюсь, что с этим запуском мы сможем немного осветить небо над Флоридой для всех», — сказал Ваката перед полетом.

Кикина — это Российское космическое агентство, сменившее Фрэнка Рубио из НАСА, который две недели назад вылетел на космическую станцию ​​из Казахстана на борту ракеты «Союз». Он летал с двумя космонавтами.

Летом космические агентства согласились поменяться местами на своих рейсах, чтобы обеспечить постоянное присутствие США и России на борту аванпоста протяженностью 260 миль (420 км). Бартер был одобрен, даже когда глобальные боевые действия обострились из-за российского вторжения в Украину в конце февраля. Следующая замена экипажа весной.

Администратор НАСА Билл Нельсон заявил, что основной причиной обмена местами была безопасность — в случае чрезвычайной ситуации, наложенной на экипаж одной капсулы дома, американец и россиянин все равно будут на борту.

Между тем, Россия по-прежнему привержена космической станции как минимум до 2024 года, подтвердил журналистам российский космический представитель Сергей Крикалев после старта. Россия хочет построить собственную станцию ​​на орбите уже в этом десятилетии, но он сказал, что это займет какое-то время и пока она не будет готова, имеет смысл продолжить работу с НАСА.

Крикалев, бывший астронавт, первым запустивший американскую ракету, отметил, что две страны находятся на новом этапе космического сотрудничества, которое началось с орбитального взаимодействия корабля «Аполлон-Союз» в 1975 году. Запуск в среду.

«Я надеюсь, что мы сможем работать вместе так, как это началось в 1975 году», — сказал Крикалев, признав при этом, что пытался уладить любые разногласия между двумя космическими агентствами.

НАСА начало доставлять астронавтов на своих космических кораблях в 1994 году, сначала на российскую космическую станцию ​​«Мир», а затем на строящуюся космическую станцию. Катастрофа повторного въезда в Колумбию в 2003 году положила этому конец. Но американские астронавты продолжали летать на российских ракетах за десятки миллионов долларов за место.

Какина — пятая россиянка, запустившая ракету с планеты. Она сказала, что была удивлена ​​своим выбором смены места после того, как столкнулась со «множеством испытаний и препятствий» в течение десяти лет тренировок. «Но я сделала это. Может быть, мне повезло. Я сильная», — сказала она.

Манн, представитель индейских племен Раунд-Вэлли в Калифорнии, взяла с собой ловец снов своей матери, маленький, открытый, традиционный ошейник, который, как считается, обеспечивает защиту. Астронавт НАСА в отставке Джон Херрингтон из Chickasaw Nation стал первым коренным американцем в космосе в 2002 году.

«Я очень горжусь тем, что представляю своих коренных американцев и свое наследие», — сказала Манн перед поездкой, добавив, что у каждого в ее команде был уникальный опыт. «Важно, чтобы мы отмечали наше разнообразие, а также осознавали, насколько важно, когда мы сотрудничаем и объединяемся, и невероятных достижений, которых мы можем достичь».

Что касается войны на Украине, Манн сказал, что все четверо отложили в сторону политику и личные убеждения, «и это действительно замечательно, как совместная миссия космической станции так мгновенно объединяет нас».

«У нас есть возможность показать сообществу пример того, как мы можем работать вместе, жить вместе и исследовать вместе», — добавил Касада.

С 2020 года SpaceX Илона Маска запустила восемь экипажей: шесть для НАСА и два специальных. Boeing, еще одна служба такси, работающая по контракту с НАСА, планирует свой первый полет астронавтов в начале следующего года после задержек с ремонтом программного обеспечения и других проблем, выявленных во время испытательных полетов.

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