Россия запускается в космос из США впервые за 20 лет

Мыс Канаверал, Флорида. — Впервые за 20 лет российский космонавт из США в среду отправился на Международную космическую станцию ​​вместе с НАСА и японскими астронавтами, несмотря на напряженность из-за войны в Украине.

Ураган Ян, пронесшийся по штату на прошлой неделе, задержал их полет в SpaceX.

«Я надеюсь, что с этим запуском мы сможем немного осветить небо над Флоридой для всех», — сказал Коити Ваката из Японского космического агентства, который совершает свой пятый космический полет.

К нему присоединяются в пятимесячной миссии три новых человека в космосе: полковник морской пехоты Николь Манн, первая индейская женщина, вышедшая на орбиту Земли; Капитан ВМФ Джош Кассада и единственный российский космонавт Анна Кикина.

«Замечательно! — сказал Манн, когда они вышли на орбиту». Это было гладкое, трудное путешествие. У вас есть трое новичков, которые очень счастливы летать в космосе».

Они должны прибыть на космическую станцию ​​в четверг, через 29 часов после выхода из Космического центра Кеннеди НАСА, и не вернутся на Землю до марта. Они заменяют американо-итальянский экипаж, прибывший в апреле.

Кикина — это Российское космическое агентство, сменившее Фрэнка Рубио из НАСА, который две недели назад вылетел на космическую станцию ​​из Казахстана на борту ракеты «Союз». Он летал с двумя космонавтами.

Летом космические агентства согласились поменяться местами на своих рейсах, чтобы обеспечить постоянное присутствие США и России на борту аванпоста высотой 260 миль. Бартер был одобрен, даже когда глобальные боевые действия обострились из-за российского вторжения в Украину в конце февраля. Следующая замена экипажа весной.

Незадолго до взлета администратор НАСА Билл Нельсон заявил, что основной причиной замены сидений стала безопасность — в случае аварийной ситуации для экипажа одной капсулы дома на борту все равно будут находиться американец и россиянин.

Между тем, Россия сохраняет приверженность космической станции как минимум до 2024 года, подтвердил журналистам на этой неделе официальный представитель российского космического ведомства Сергей Крикалев. Он сказал, что Россия хочет построить свою собственную станцию ​​на орбите в конце этого десятилетия, «но мы знаем, что это произойдет не очень быстро, и мы, вероятно, продолжим летать» с НАСА до тех пор.

Начиная с Крикалева в 1994 году, НАСА начало перевозить астронавтов на своих космических кораблях сначала на российскую космическую станцию ​​«Мир», а затем на строящуюся космическую станцию. Катастрофа повторного въезда в Колумбию в 2003 году положила этому конец. Но американские астронавты продолжали летать на российских ракетах за десятки миллионов долларов за место.

Какина — пятая россиянка, запустившая ракету с планеты. Она сказала, что была удивлена ​​своим решением поменяться местами после того, как столкнулась со «множеством испытаний и препятствий» в течение десяти лет тренировок. «Но я это сделала, — сказала она. — Может быть, мне повезло. Я сильная».

Манн является членом индейских племен Раунд-Вэлли в Калифорнии и берет ловец снов своей матери, маленький открытый традиционный ошейник, который, как полагают, обеспечивает защиту. Астронавт НАСА в отставке Джон Херрингтон из Chickasaw Nation стал первым коренным американцем в космосе в 2002 году.

«Я очень горжусь тем, что представляю коренных американцев и свое наследие», — сказала Манн перед поездкой, добавив, что у каждого в ее команде был уникальный опыт. «Важно, чтобы мы отмечали наше разнообразие, а также осознавали, насколько важно, когда мы сотрудничаем и объединяемся, и невероятных достижений, которых мы можем достичь».

Что касается войны на Украине, Манн сказал, что все четверо отложили в сторону политику и личные убеждения, «и это действительно замечательно, как совместная миссия космической станции так мгновенно объединяет нас».

«У нас есть возможность показать сообществу пример того, как мы можем работать вместе, жить вместе и исследовать вместе», — добавил Касада.

С 2020 года SpaceX Илона Маска запустила восемь экипажей: шесть для НАСА и два специальных. Boeing, еще одна служба такси, работающая по контракту с НАСА, планирует свой первый полет астронавтов в начале следующего года после задержек с ремонтом программного обеспечения и других проблем, выявленных во время испытательных полетов.

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