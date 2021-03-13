Россия запускает арктический метеорологический спутник – теперь в космос

В воскресенье Россия запустила ракету «Союз» через пелену тумана над космодромом Байконур в Казахстане с первым космическим кораблем в рамках новой программы по слежению за погодными системами в Арктике и передаче сообщений в чрезвычайных ситуациях.

Ракета “Союз-2.1б” стартовала со стартовой площадки Зоны 31 на Байконуре в 01:55:01 EST (0655: 01 GMT; 11:55:01 по местному времени) и быстро исчезла в пелене тумана, нависшем над городом. замерзшие степи казахстана.

Ракетные двигатели, работающие на керосине, генерировали около миллиона фунтов тяги для подъема со стартовой площадки. Союз покатился на северо-восток от Байконура и сбросил четыре ускорителя первой ступени примерно через две минуты после взлета. Вторая ступень ракеты, или базовая ступень, продолжала стрелять примерно до пяти минут после начала миссии. Полезная нагрузка “Союз” была выброшена после того, как ракета пролетела над плотными нижними слоями атмосферы.

Я зажег третью ступень от двигателя РД-0124, чтобы разогнать спутник «Арктика-М-1» и высшую ступень «Фрегат» до почти орбитальной скорости.

Разгонный блок «Фрегата» с «Арктикой-М-1» отделился от третьей ступени «Союза» в T + + 9 мин 23 с, вскоре после этого последовал первый запуск маршевого двигателя «Фрегата» для выхода на основную орбиту стоянки. Предполагалось, что две дополнительные операции с двигателем Фрегат позволят вывести космический корабль «Арктика-М 1» на высокоэллиптическую или эллиптическую орбиту на расстоянии от 600 до 25 000 миль (от 1050 до 39 800 км).

Спутник «Арктика-М» космического локомотива «Фрегат» массой 4850 фунтов (2200 кг) планировалось запустить в 4:14 утра по восточному стандартному времени (09:14 по Гринвичу), примерно через два часа 19 минут после взлета.

Роскосмос подтвердил отделение спутника «Арктика-М 1» от ракеты-носителя на целевой орбите. Дмитрий Рогозин, президент Роскосмоса, написал в Твиттере, что солнечные панели спутника открылись, как и планировалось, и что наземные группы установили контакты с космическим кораблем.

“все в порядке!” – написал Рогозин в Твиттере.

По словам Рогозина, “Союз” был запущен в воскресенье в условиях, которые были “экстремальными” для ракеты. Рогозин написал в твиттере, что ветры, достигавшие высоты 2 км, были особенно сильными.

«Но с ракетой и системой управления справились блестяще», – написал он.

Космическому кораблю «Арктика-М-1» потребуется около 12 часов, чтобы совершить один оборот вокруг планеты на своем длинном пути вокруг Земли, который также называется орбитой типа «Молния».

Орбита спутника имеет наклон около 63,3 градуса, что означает, что «Арктика-М 1» будет оставаться над северным полушарием, когда он будет дальше от Земли, обеспечивая своим приборам наблюдение за погодой в Арктике в течение нескольких часов на каждой орбите. Благодаря двум спутникам на орбитах, расположенных на расстоянии 180 °, сеть «Арктики» может обеспечить круглосуточное покрытие Северного полюса.

Арктика-М 1 – это первый спутник новой линейки, предназначенный для предоставления достоверных метеорологических данных в российской Арктике, где находятся экономически выгодные природные ресурсы, запасы энергии и важная территория для российских военных операций. Спутники «Арктика-М» были построены НПО «Лавочкин», той же российской компанией, которая строит верхние фазы «Фрегата».

Спутник «Арктика-М 1» создан на основе конструкции российских метеорологических спутников «Электро-Л», которые летают на геостационарной орбите над экватором. Метеорологические обсерватории на геостационарных орбитах собирают изображения 24 часа в сутки над одним и тем же участком Земли, но не могут наблюдать за погодными системами в высокоширотных районах.

По сообщению Роскосмоса, спутники «Арктика-М» получат цветные изображения облаков и поверхности Земли в Арктике. На спутниках «Арктика-М» также размещены приемники и радиопередатчики для передачи информации с метеостанций и поисково-спасательных маяков в полярных регионах, недоступных для геостационарных спутников.

Помимо мониторинга погоды и поддержки связи в чрезвычайных ситуациях, спутники «Арктика-М» помогут прогнозировать солнечную вспышку, измерять радиацию через пояса Ван Аллена и собирать данные о магнитосфере и ионосфере Земли.

Роскосмос сказал, что инженеры изменили конструкцию космического корабля, используемого на метеорологических спутниках Electro-El, чтобы сделать его пригодным для программы Arctica. Изменения включают дополнительный радиосклероз и солнечные батареи для решения проблем, связанных с эллиптической орбитой Молнии.

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