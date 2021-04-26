Россия запускает в космос новую партию британских спутников связи

С космодрома Восточный на Дальнем Востоке России запускаются высокоступенчатая усовершенствованная ракета “Фрегат” и 36 британских телекоммуникационных и интернет-спутников.

Лондонская компания OneWeb завершает создание группы спутников на низкой околоземной орбите, которые обеспечивают расширенную широкополосную связь и другие услуги странам по всему миру.

Компания конкурирует с миллиардерами Илоном Маском и Джеффом Безосом в гонке за предоставление быстрого спутникового интернета в отдаленные уголки мира.

Запуск в понедельник стал третьей партией ее орбитальных спутников из России. Предыдущие запуски с космической базы Восточный состоялись из 36 спутников, каждый из которых состоялся в прошлом месяце и в декабре.

Российское космическое агентство Роскосмос сообщило, что в понедельник с космодрома Восточный на Дальнем Востоке России была запущена ракета “Союз” с 36 спутниками для телекоммуникаций и Интернета в Соединенном Королевстве.

Лондонская компания OneWeb завершает создание группы спутников на низкой околоземной орбите, которые обеспечивают расширенную широкополосную связь и другие услуги странам по всему миру.

Компания конкурирует с миллиардерами Илоном Маском и Джеффом Безосом в гонке за предоставление быстрого спутникового интернета в отдаленные уголки мира.

На фотографиях, опубликованных российским космическим агентством Роскосмос, запечатлен запуск ракеты «Союз» в туманном небе в понедельник утром в 7:14 по местному времени (22:14 по Гринвичу).

«Все спутники успешно выведены на целевые орбиты и взяты под контроль заказчиков», – говорится в заявлении Роскосмоса.

“Миссия пройдена успешно!” Об этом сообщает OneWeb в Twitter.

К следующему году британская компания планирует запустить свой глобальный коммерческий интернет-сервис при поддержке около 650 спутников.

Запуск в понедельник стал третьей партией ее орбитальных спутников из России: 36 спутников были запущены ранее с Восточного в прошлом месяце и в декабре.

Первые шесть спутников OneWeb были запущены российской ракетой “Союз”, которая взлетела с космодрома Куру во Французской Гвиане в феврале 2019 года.

В прошлом году компания запустила еще 68 с космодрома Байканур в Казахстане.

Космодром Восточный – один из важнейших космических проектов России, призванный снизить зависимость от космодрома Байконур, который Москва в настоящее время арендует у Казахстана.

Проект постоянно отставал от графика, его строительство было омрачено многолетними спорами, в том числе коррупцией.