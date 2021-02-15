Россия запускает грузовой корабль, направляющийся к Международной космической станции – Spaceflight Now

В воскресенье Россия запустила из Казахстана беспилотный грузовой корабль “Прогресс”, который должен доставить 2,7 тонны продовольствия, топлива, воды и припасов на Международную космическую станцию, а затем в этом году переместит ненужный участок форпоста, чтобы очистить его. Метод для новой лабораторной установки.

Сухогруз “Прогресс МС-16” стартовал с космодрома Байконур в Казахстане на борту ракеты “Союз 2.1а” в 23:45:06 EST (0445-06 GMT; 9:45:06 по местному времени).

Заправленная керосином стартовая площадка быстро исчезла в пушистом слое облаков, но живое видео с “ракетных камер” на борту показало, что Союз поднимается в атмосферу, прежде чем сбросить четыре ускорителя первой ступени и аэродинамический кожух, накрывавший космический корабль Прогресс во время полета. первые несколько минут пути.

Позже “Союз” отказался от своей основной ступени и зажег двигатель третьей ступени, чтобы завершить задачу по выводу корабля “Прогресс МС-16” на основную орбиту.

Ракета “Союз” взлетает с космодрома Байконур в Казахстане с более чем 2,7 тоннами топлива, продуктов питания, воды и материалов для Международной космической станции. https://t.co/hB7ZqpePbR pic.twitter.com/1sHI1r7hcq – Космический полет сейчас (SpaceflightNow) 15 февраля 2021 г.

Роботизированный грузовой перевозчик отсоединился от третьей ступени корабля “Союз” и запустил солнечные панели и навигационные антенны, начав двухдневное путешествие к космической станции, которое завершится стыковкой с модулем Пирса на космической станции в 1:20 утра по восточному стандартному времени ( 06.20 GMT) Среда.

По данным Роскосмоса, на космический корабль “Прогресс МС-16” было загружено 5424 фунта, или 2460 кг, грузов и материалов для космической станции и ее экипажа из семи человек.

Грузовой корабль включает примерно 3086 фунтов (1400 кг) сухих грузов, упакованных в герметичной кабине космического корабля “Прогресс”. Есть также 1322 фунта (600 кг) топлива для подачи в двигательную систему космической станции “Звезда”, а также 926 фунтов (420 кг) пресной воды и 89 фунтов (40,5 кг) сжатых газов для дополнения дыхания космической станции. . Атмосфера.

Российский грузовой корабль “Прогресс МС-16” отделился от ракеты-носителя “Союз” и развернул солнечные батареи после успешного выхода на орбиту с космодрома Байконур, нацелившись на стыковку с Международной космической станцией в среду. https://t.co/hB7ZqpePbR pic.twitter.com/vtfLBy6vrE – Космический полет сейчас (SpaceflightNow) 15 февраля 2021 г.

Воскресный запуск корабля “Союз” стал седьмым с 2000 года запуском корабля снабжения “Прогресс” на Международную космическую станцию. Бывший грузовой корабль “Прогресс МС-15” сошел с космической станции 9 февраля и совершил возвращение на корабль эсминца. Избавьтесь от мусора и уступите место свежим товарам.

Роскосмос сообщил, что космический корабль “Прогресс МС-16” также несет оборудование, помогающее астронавтам обнаруживать и устранять утечки на космической станции, а также российские биомедицинские эксперименты и исследовательскую нагрузку для изучения получения пищи и кислорода из водорослей в условиях микрогравитации.

Корабль снабжения останется на космической станции до июля, когда планируется отбытие корабля “Прогресс” с причалом “Пирс” на буксире. Сам «Прогресс МС-16» вместе с заброшенным «Пирсом» вылетит в атмосферу, чтобы сгореть в конце своей миссии.

Аппарат “Пирс” служит стыковочным портом и воздушным шлюзом для космонавтов, выходящих в открытый космос с 2001 года. Аналогичный блок под названием “Поиск” выполняет аналогичную функцию и останется на космической станции.

Удаление «Пирса», протирка стыковочного порта на служебном модуле «Звезда», центральной оси российской части космической станции, в связи с прибытием лаборатории «Наука» в конце этого года после ее запуска на большой ракете «Протон». Лабораторный комплекс “Наука” станет крупнейшим дополнением к российской части станции с 2000 года, когда была запущена сама “Звезда”.

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