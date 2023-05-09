Россия запускает кампанию безопасности перед ежегодными празднованиями Второй мировой войны

КИЕВ, Украина (AP) – Россия ввела серьезные репрессии перед вторником Ежегодные праздники Отмечая поражение нацистской Германии во Второй мировой войне и ограничивая использование дронов и услуг по совместному использованию поездок в ее крупнейших городах — даже водные мотоциклы на каналах Санкт-Петербурга — на фоне 14-месячной войны с Украиной.

Российские СМИ сообщают, что по меньшей мере в 21 российском городе впервые за многие годы отменили военные парады 9 мая — основной элемент празднования Дня Победы в России.

Официальные лица провинции обвинили неуказанные «соображения безопасности» или расплывчато упомянули «текущую ситуацию» в отношении ограничений и отмен. Неясно, принимались ли их решения по согласованию с Кремлем.

Читать далее: Глава российского Вагнера пригрозил уйти из Украины, сославшись на нехватку боеприпасов

На прошлой неделе Россия, которая не была свидетелем бойни на Украине во время вторжения, Меня впечатлили расплывчатые официальные отчеты Два украинских беспилотника под покровом ночи влетели в центр Москвы и достигли Кремля до того, как были сбиты.

СМИ и местные чиновники обвинили украинских военных в эпизодических атаках беспилотников, особенно на нефтебазы вблизи границ двух стран. Киевские власти отказываются комментировать подобные утверждения.

Опасения возможного украинского нападения оказались реальными, хотя митинги продолжались в крупнейших городах России, Москве и Санкт-Петербурге. Но использование дронов было запрещено в обоих городах еще до дня «Д».

В Санкт-Петербурге, который часто называют «Северной Венецией» из-за сети рек и каналов, водные мотоциклы запрещены в некоторых частях города до 10 мая. В российской столице сервисы каршеринга временно запрещены в центре города — водители не смогут там начинать и заканчивать поездки — на фоне подготовки к традиционному параду на Красной площади.

Изначально ожидалось, что в этом году на московском параде посетит только один иностранный лидер — президент Кыргызстана Садир Забров, который прибыл в понедельник и встретился с Путиным для переговоров. Это был дополнительный иностранный гость по сравнению с прошлым годом, когда ни один лидер не приехал из-за повсеместной дипломатической изоляции Путина из-за войны. Кремль тогда заявил, что ничего из этого не приглашал, потому что это не было «полной памятью».

Но официальные лица объявили в понедельник, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон присоединятся к Путину и Забарову на торжествах вместе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Два последних были неожиданно выбраны в списках приглашенных, поскольку в прошлом они расходились с линией Путина. Казахстан и Армения, будучи союзниками России, публично не поддерживали войну на Украине. На самом деле Токаев несколько раз разговаривал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе вторжения.

Читать далее: В лесах Украины украинские бойцы мчатся, чтобы подготовиться к контрнаступлению против России

Прошлым летом Токаев также сказал Путину, что Казахстан не признает оккупированные Россией Донецкую и Луганскую области Украины в качестве независимых государств.

Армения является членом Организации Договора о коллективной безопасности, в которой доминирует Россия, но в начале этого года Пашинян пренебрежительно отнесся к Москве, отказавшись проводить у себя военные учения альянса.

9 мая обычно выходной день и в Украине, но не в этом году из-за войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что направил в парламент законопроект, в котором предлагается отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая и День Европы 9 мая, отделяя Киев от Москвы.

Зеленский приравнял цели России в Украине к целям нацистов. «К сожалению, зло вернулось», — написал Зеленский в Telegram. «Хотя теперь она очередной агрессор, цель та же — поработить или уничтожить».

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник должна отправиться в Киев, чтобы вместе с Зеленским отпраздновать День Европы.

Между тем, украинская система ПВО сбила 35 беспилотников иранского производства над Киевом в ходе последней ночной атаки России, поскольку в результате атак кремлевских сил на территории Украины погибли четыре мирных жителя, сообщили официальные лица в понедельник.

В столице в результате падения обломков беспилотника пострадали пять человек, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Воздушная тревога звучала более трех часов в течение ночи.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram, что обломки дрона попали в двухэтажный жилой дом на западе Святошинского района Киева, а другие обломки попали в припаркованный рядом автомобиль, в результате чего он загорелся.

Столкнувшись с экономическими санкциями и ограничениями в своих цепочках поставок в связи с вторжением на Украину в феврале 2022 года, Россия обычно прибегала к Иранские беспилотники Shahid увеличить его огневую мощь.

В Минобороны Украины заявили, что в результате российских бомбардировок 127 целей на севере, юге и востоке Украины погибли трое мирных жителей. Власти заявили, что российские дальние бомбардировщики выпустили до восьми крылатых ракет по Одесской области на юге Украины. Один человек был убит и трое ранены.

Представитель ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что некоторые крылатые ракеты советской эпохи, выпущенные по Одесской области, самоликвидировались или упали в море, не достигнув цели.

Читать далее: Украина заявила, что сбила российскую гиперзвуковую ракету американской системой ПВО Patriot.

Тем временем установленные Россией власти начали эвакуацию жителей Токмака, города в южной прифронтовой Запорожской области, на побережье Черного моря, сообщает Генштаб Украины.

Он добавил, что назначенные Кремлем работники местных органов власти, а также дети и работники образования будут доставлены в Бердянск, оккупированный Россией портовый город в 100 км к юго-востоку.

Назначенный Россией губернатор частично оккупированной Запорожской области в пятницу распорядился об эвакуации мирных жителей из 18 населенных пунктов, в том числе из Иннерхудара, примыкающего к Запорожской АЭС.

В течение нескольких месяцев множились слухи о сроках и направлении ожидаемого весеннего наступления Украины. Некоторые аналитики говорят, что Киев может попытаться нанести удар южнее Запорожья, чтобы разделить российские силы и разорвать сухопутную связь Москвы с оккупированным Крымом.