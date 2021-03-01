Россия запускает космический спутник “Арктика-М” в первый полет в Арктику | мировые новости

Россия запустила космический спутник для мониторинга климата и окружающей среды в Арктике – это попытка Кремля расширить деятельность страны в регионе.

За последние три десятилетия в Арктике произошло потепление более чем в два раза быстрее, чем в среднем по миру, и Москва стремится развивать богатый энергоресурсами регион и вкладывать средства в Северный морской транспортный маршрут через его длинный северный фланг по мере таяния льда.

Дмитрий Рогозин, глава российского космического агентства Роскосмос, сообщил в своем сообщении в Twitter, что спутник «Арктика-М» успешно вышел на заданную орбиту после запуска с космодрома Байконур в Казахстане ракетой «Союз».

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«Арктика-М» будет иметь очень эллиптическую орбиту, проходящую высоко над северными широтами, что позволит ей наблюдать за северными регионами в течение длительного времени. PIC: РОССИЙСКОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО РОСКОСМОС



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Россия планирует отправить второй спутник в 2023 году. ПОС: Роскосмос.



Он добавил, что Россия планирует отправить второй спутник в 2023 году, и вместе они будут обеспечивать круглосуточный мониторинг всех погодных условий Северного Ледовитого океана и поверхности Земли.

«Арктика-М» будет иметь очень эллиптическую орбиту, проходящую высоко над северными широтами, что позволит ей наблюдать за северными регионами в течение длительного времени, прежде чем вернуться под землю.

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Спутник сможет ретранслировать сигналы бедствия с кораблей, самолетов или людей в отдаленных районах. PIC: РОССИЙСКОЕ КОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО РОСКОСМОС



По данным космического агентства, находясь на правильной орбите, спутник сможет наблюдать и делать снимки Северного полюса каждые 15-30 минут, что не может быть постоянно отслежено спутниками, вращающимися над экватором Земли.

Роскосмос также сообщил, что спутник сможет ретранслировать сигналы бедствия с кораблей, самолетов или людей в отдаленных районах в рамках международной поисково-спасательной программы Коспас-Сарсат.