Россия запускает миссию по спасению космической станции, чтобы вернуть астронавтов домой

«Я вам скажу, что сегодня экипажу не нужно срочно возвращаться домой, и все системы работают», — сказал г-н Монтальбано.

Во время пресс-конференции в среду исполнительный директор программы пилотируемых космических полетов Роскосмоса Сергей Крикалев заявил, что космонавты попытаются остаться на станции. Например, в случае утечки они могут закрыть вентиляционные отверстия, чтобы уменьшить утечку. Но в некоторых случаях риск вернуться на поврежденном «Союзе» может быть меньше, чем риск не улететь.

«Союз не годится для номинальной доходности, — сказал г-н Крикалёв, — но в экстренных случаях, с дополнительными рисками, мы будем использовать «Союз».

Г-н Монтальбано сказал, что со SpaceX велись переговоры о возможности экстренной эвакуации члена экипажа «Союза» на Землю на корабле Crew Dragon.

Г-н Крикалев сказал, что следствие пришло к выводу, что ущерб был нанесен небольшим метеоритом диаметром около одного миллиметра, который двигался со скоростью семь километров в секунду, или более 15 000 миль в час. Микрометеориты попали в радиатор корабля «Союз», что привело к утечке охлаждающей жидкости.

Место утечки, на самом дальнем от стыковочного узла конце корабля «Союз», делало практически невозможным ремонт в космосе. «Нужно не только заделать дыру, но и заполнить радиатор жидкостью и охлаждающей жидкостью», — сказал г-н Крикалев. «И процедура настолько сложная и рискованная, что гораздо меньшим риском будет простая замена автомобиля».

Г-н Крикалёв сказал, что в зависимости от направления и скорости это не мог быть обломок орбиты от осколка ракеты или любой другой искусственный объект. Частично вопрос был задан Испытания российского противоспутникового оружия в ноябре 2021 г. который создал облако мусора на орбите, представляющее опасность для космической станции.