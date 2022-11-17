Россия запускает новый ракетный залп с Украиной, поскольку зерновая сделка продлевается

КИЕВ, Украина (AP) — В четверг российские авиаудары нанесли дополнительный ущерб Украине, при этом последние обстрелы поразили энергетическую инфраструктуру, жилые дома и промышленную площадку.

Власти заявили, что по меньшей мере четыре человека погибли и более десятка получили ранения в результате ударов беспилотников и ракет по всей стране.

Отдельно Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о продлении четырехмесячной сделки по обеспечению безопасной доставки экспортируемых из Украины зерна, продуктов питания и удобрений через Черное море всего за несколько дней до истечения срока ее действия.

Гутерриш заявил в своем заявлении, что Организация Объединенных Наций «полностью привержена» устранению препятствий, мешающих экспорту продуктов питания и удобрений из России, что является одним из двух соглашений, заключенных между двумя странами и Турцией в июле. Соглашения, подписанные в Стамбуле, направлены на снижение цен на продукты питания и удобрения и предотвращение глобального продовольственного кризиса.

Немедленного подтверждения соглашения от России не последовало.

Сирены воздушной тревоги прозвучали по всей Украине рано утром в четверг на фоне опасений, что Москва начинает свое последнее крупномасштабное ракетное наступление, поскольку война приближается к своему девятимесячному рубежу.

В Киеве военная администрация города заявила, что средства ПВО сбили не менее двух крылатых ракет и пять беспилотников иранского производства.

Поскольку кремлевские силы оттеснены на землю, Россия в последние недели все чаще прибегает к авиаударам по энергетической инфраструктуре и другим гражданским объектам в неподконтрольных ей частях Украины.

Аналитики говорят, что на этой неделе украинские ПВО, похоже, добились гораздо большего количества успешных сбитий, чем предыдущие обстрелы в прошлом месяце. Улучшение частично произошло за счет западных систем ПВО.

Но некоторые ракеты и беспилотники все еще пролетают мимо.

Российские удары нанесли удар по Днепру и Одесской области на юге Украины впервые за несколько недель. Валентин Резниченко, губернатор Восточной Днепропетровской области, заявил, что крупный пожар в Днепре возник после того, как удары по городу пришлись на промышленный объект.

Резниченко сообщил, что в результате нападения пострадали не менее 14 человек, в том числе девочка-подросток, все они находятся на лечении в городских больницах.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Telegram видео, на котором, по его словам, был один из взрывов в Днепре. На видео с приборной панели автомобиля виден огненный взрыв, охвативший дождливую дорогу.

«Это еще одно подтверждение из Днепра того, как террористы хотят мира», — написал Зеленский, имея в виду кремлевские силы. «Тихий город и желание людей жить привычной жизнью. Идите на работу, к своим делам. Ракетная атака! «

В другом месте в результате российского рейда по жилому дому за ночь в Вильне Запорожской области погибли по меньшей мере четыре человека. По словам Кирилла Тимошенко, высокопоставленного сотрудника администрации президента Украины, спасатели прочесывали завалы в поисках других пострадавших.

Областная администрация сообщила, что критически важная инфраструктура также была повреждена на северо-востоке Харьковского района Изюмского района, в результате чего пострадали трое рабочих.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил в своем посте в Facebook, что одна из его сотрудниц была среди раненых, и показал фотографию, на которой, по его словам, ее пальто пробито осколками.

Губернатор Максим Марченко сообщил в Telegram о поражении объекта инфраструктуры в Одесской области, предупредив об опасности «массированного ракетного обстрела всей территории Украины».

Чиновники Полтавской, Харьковской, Хмельницкой и Ровенской областей призвали жителей оставаться в приютах.

Взрывы в четверг последовали за массированным шквалом ударов со стороны России во вторник. Это была крупнейшая на сегодняшний день атака на энергетическую инфраструктуру Украины, в результате которой ракета попала в Польшу.

По мере приближения зимы Россия все чаще нацеливается на энергосистему Украины. Последний шквал ракетных обстрелов последовал за днями эйфории в Украине, вызванной одним из ее самых больших военных успехов — захватом южного города Херсона на прошлой неделе.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал удары по объектам энергетики «наивной тактикой трусливых неудачников» в сообщении в Telegram в четверг.

«Украина уже выдержала чрезвычайно тяжелые удары противника, которые не дали тех результатов, на которые рассчитывали российские трусы», — написал Ермак, призвав украинцев не игнорировать сирены воздушной тревоги.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский назвал продление зерновой сделки «важным решением в глобальной борьбе с продовольственным кризисом».

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Джейми Китон в Женеве и Сьюзен Фрейзер в Анкаре, Турция, внесли свой вклад в этот отчет.

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