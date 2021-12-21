Россия запускает процессор Байкал-С, модернизирует государственную инфраструктуру

Российская компания Baikal Electronics официально сняла с производства свой новый процессор Baikal-S с 48 ядрами, основанный на Arm Instruction Set Architecture (ISA).

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ЦП под кодовым названием BE-S1000 имеет 48 ядер с базовой частотой 2,0 ГГц с тактовой частотой до 2,5 ГГц — все в пределах 120 Вт TDP. Вы можете использовать до 4-х сокетов на серверной плате, обеспечивая собственный процессор RISC-V для безопасной загрузки и управления, а вся SoC контролируется индивидуальной конструкцией.

ByCall Electronics демонстрирует производительность своего нового Bycal-S на спецификациях интегратора ЦП 2006, Gormark, Wheatstone, 7zip и HPLinkpack. Новый Baikal-S сравним по дизайну с Intel Xeon Gold 6148 Skylake и процессором AMD EPYC 7351 на базе оригинального ядра Zen 1.

По сравнению с Huawei Kunpeng 920 новый Baikal-S предлагает производительность 0,86x, но в следующем году мы увидим, что компания построит 10 000 SoC BE-S1000 и 30 000 SoC в 2023 году. Обратите внимание на лишение ночного сна AMD, NVIDIA или Intel.

Но это другой игрок — в России — который производит кремний. Эти новые микросхемы будут использоваться для разогрева инфраструктуры правительства России, о чем я писал много лет назад … и теперь это, наконец, происходит. Идея зародилась в России, которая хочет создавать свои собственные процессоры, зная, что у США и Китая нет плохих фонов.