Россия запускает ракеты по Украине, а беспилотники наносят удары по базам в глубине российской территории

По Украине прозвучала воздушная тревога, она ударила по югу и северу, 4 человека погибли

Россия наносит удары по украинской инфраструктуре с октября

Москва: украинские беспилотники атаковали авиабазы ​​в России, трое погибших

Вступает в силу ценовой потолок в $60 на российскую нефть

Киев (Рейтер) — Россия разрушила дома на юго-востоке и отключила электричество во многих районах новым ракетным обстрелом в понедельник, сообщила Украина, в то время как Москва заявила, что украинские беспилотники атаковали две авиабазы ​​в глубине России в сотнях миль от линии фронта. линии.

Новый залп в Украине ожидался несколько дней, и произошел он как раз в тот момент, когда аварийное отключение электричества должно было закончиться, а предыдущие повреждения были устранены. Забастовки снова погрузили некоторые части Украины в ледяную тьму, поскольку температура сейчас значительно ниже нуля по Цельсию (32 по Фаренгейту).

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате российских ракетных ударов погибли по меньшей мере четыре человека, добавив, что большая часть из 70 ракет была сбита. По его словам, энергетики уже приступили к восстановлению энергоснабжения.

Министерство обороны России заявило, что украинские беспилотники атаковали две авиабазы ​​в Рязани и Саратове на юге центральной части России, в результате чего трое военнослужащих погибли и четверо были ранены, а два из двух беспилотников были повреждены при сбитии.

Украина прямо не взяла на себя ответственность за теракты. Если она за ними, удары будут самыми глубокими в самом сердце России с тех пор, как Москва вторглась в Украину 24 февраля.

На одной из целей, на авиабазе Энгельс под Саратовом, примерно в 730 км к юго-востоку от Москвы, базируются бомбардировщики российских стратегических ядерных сил.

«Киевский режим для вывода из строя российской дальней авиации предпринял попытки поразить реактивными беспилотниками советского производства Дягилевский военный аэродром в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области». Министерство заявило.

Она добавила, что средства ПВО перехватили беспилотники, летевшие на малой высоте, и сбили их. Поступали сообщения о погибших на Рязанской базе в 185 км к юго-востоку от Москвы.

Минобороны России расценило удары беспилотника как террористический акт, направленный на срыв его дальнего полета.

Несмотря на это, говорится в сообщении, Россия ответила «массированным ударом по системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса, узлам связи и энергетики и воинским частям Украины высокоточным воздушным и морским оружием» и заявила, что все 17 выявленных цели были поражены.

Военно-воздушные силы Украины заявили, что они сбили более 60 из более чем 70 ракет, запущенных Россией в понедельник, что стало последним за несколько недель нападением на ее критически важную инфраструктуру, которая отключила электричество, тепло и воду во многих частях страны.

«Наши ребята молодцы», — написал в Telegram глава Президиума Украины Андрей Ермак.

Киевские силы также продемонстрировали повышенную способность наносить удары по стратегическим российским целям далеко за пределами 1100-километровой линии фронта на юге и востоке Украины.

Саратов находится не менее чем в 600 километрах от ближайшей украинской области. Российские комментаторы в социальных сетях заявили, что если Украина сможет нанести удар так далеко вглубь России, она сможет нанести удар и по Москве.

Предыдущие таинственные взрывы уничтожили склады оружия и горючего в районах вблизи Украины и уничтожили не менее семи боевых самолетов в Крыму, который Россия аннексировала у Украины в 2014 году.

READ Рекордный прогресс МС-14 выходит из космической станции [1/15] Люди укрываются на станции метро во время российских ракетных обстрелов в Киеве, Украина, 5 декабря 2022 года. REUTERS/Shannon Stapleton

Президент Владимир Путин в понедельник проехал на «Мерседесе» по мосту, соединяющему юг России с Крымом, менее чем через два месяца после того, как в нем произошел взрыв.

Киев не взял на себя ответственность ни за один из взрывов, заявив лишь, что это была «карма» российского вторжения.

«Если что-то будет запущено в воздушное пространство других стран, НЛО рано или поздно вернутся в точку своего отправления», — написал в понедельник в Twitter советник президента Украины Михаил Подолик.

Ракетные крушители попали в Молдову

С начала октября Москва почти каждую неделю наносила удары по энергетической инфраструктуре Украины, поскольку на некоторых фронтах она была вынуждена отступить.

На этот раз полиция Молдовы, как сообщается, обнаружила осколки ракеты на своей территории недалеко от границы с Украиной.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в Запорожской области погибли по меньшей мере два человека и разрушено несколько домов.

Официальные лица заявили, что ракеты также поразили энергетические объекты в Киевской и Винницкой областях в центральной Украине, Одессе на юге и Сумах на севере.

Губернатор области Алексей Кулеба заявил, что 40 процентов Киевской области не имеют электричества, высоко оценив работу ПВО Украины.

Украина только что вернулась к отключениям электроэнергии, запланированным на понедельник, вместо аварийных отключений, которые она пережила после крупномасштабных российских ударов 23 ноября, самых серьезных атак на энергетическую инфраструктуру, начавшихся в начале октября.

Россия заявила, что снаряды были направлены на ослабление украинской армии. Украина заявляет, что она явно нацелена на мирных жителей и, следовательно, представляет собой военное преступление.

Западный предел цен на российскую нефть

В понедельник вступило в силу ограничение цены барреля российской морской нефти в размере 60 долларов в качестве последней меры Запада, призванной наказать Москву за ее вторжение. Россия является вторым по величине экспортером нефти в мире.

Соглашение позволяет отгружать российскую нефть в зарубежные страны танкерами из стран G7, стран-членов Европейского союза, страховых компаний и кредитных организаций только в том случае, если партия закупается по цене не выше 60 долларов за баррель.

Москва заявила, что не будет соблюдать эту меру, даже если ей придется сократить производство. Украина хочет максимального предела: Зеленский сказал, что 60 долларов слишком много, чтобы сдержать нападение России.

Согласно данным Refinitiv и оценкам отраслевых источников, российская нефтяная смесь продавалась на азиатских рынках в понедельник по цене около 79 долларов за баррель, что почти на треть выше потолка цен.

Репортаж Ника Старкоффа и бюро Reuters. Написание Филиппы Флетчер и Марка Хайнрихса; Под редакцией Питера Графа и Ангуса МакСвана

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