Россия запускает ракеты через Украину и закрепляет успехи на востоке

Дэвид Китон и Джон Листер

Киев, Украина (AFP) – Российские силы стремились поглотить последний оставшийся украинский опорный пункт в восточной части Луганской области, сбавляя темпы после того, как в субботу взяли под полный контроль обугленные руины Северодонецка и химический завод, на котором размещены сотни украинских военнослужащих и мирных жителей. . Он затаился.

Россия также выпустила десятки ракет по нескольким районам страны, далеким от центра боевых действий на востоке. Командование ВВС Украины заявило, что часть ракет была выпущена с российских дальних бомбардировщиков Ту-22, впервые переброшенных с территории Беларуси.

Взрыву предшествовала встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко, в ходе которой Путин сообщил, что Россия планирует поставить Беларуси ракетный комплекс «Искандер-М».

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил поздно вечером в субботу, что российские сепаратисты и поддерживаемые Москвой силы теперь контролируют Северодонецк и близлежащие села. Он сообщил, что попытка украинских силовиков превратить азотный завод в «упрямый очаг сопротивления» была пресечена.

Губернатор Луганской области Сергей Гейдай заявил в пятницу, что украинские силы выводятся из Северодонецка после нескольких недель бомбардировок и боев между домами. В субботу он подтвердил, что город захвачен российскими боевиками и сепаратистами, которые, по его словам, сейчас пытаются окружить Лищанск с юга. Город расположен за рекой западнее Северодонецка.

Захват Лисичанска даст российским войскам контроль над каждым крупным населенным пунктом в провинции, что станет важным шагом на пути к цели России по захвату всего Донбасса. Русские и сепаратисты контролируют около половины Донецка, второй области Донбасса.

Российское информационное агентство «Интерфакс» цитирует представителя сепаратистских сил Андрея Марошко, который сообщил, что российские войска и боевики сепаратистов вошли в Лысечанск и что бои идут в центре города. Немедленных комментариев по поводу претензии с украинской стороны не последовало.

Лисичанск и Северодонецк были средоточием российского наступления, направленного на захват всех островов Донбасса и уничтожение оборонявшей их украинской армии — самой боеспособной и трудновоюемой части вооруженных сил страны.

Российские бомбардировки превратили большую часть Северодонецка в руины, а его население сократилось со 100 000 до 10 000. Последние оставшиеся украинские солдаты укрылись в подземных бункерах на огромном химическом заводе «Азот» вместе с сотнями мирных жителей. Представитель сепаратистов Иван Филиппоненко заявил ранее в субботу, что его силы за ночь эвакуировали с завода 800 мирных жителей, сообщает агентство «Интерфакс».

Украинский военный аналитик Олег Жданов заявил, что часть войск направляется в Лищанск. Но действия России по изоляции Лисичанска дадут этим отступающим силам небольшую передышку.

Губернатор Львовской области Максим Косицкий сообщил, что в 1000 км к западу из акватории Черного моря были запущены четыре российские крылатые ракеты, которые поразили «военную цель» в Ярофееве. Подробностей о цели он не сообщил, но у Ярофеева есть крупная военная база, на которой обучаются бойцы, в том числе иностранцы, которые вызвались воевать за Украину.

В марте российские ракеты поразили Ярофеев, в результате чего погибли 35 человек. Львовская область, хотя и находится далеко от линии фронта, в разные моменты войны подвергалась обстрелам, когда российская армия работала над уничтожением складов горючего.

В субботу утром по Житомирской области в центральной Украине было выпущено около 30 российских ракет, в результате чего погиб украинский солдат, сообщил губернатор области Виталий Боченко. По его словам, все удары были направлены по военным объектам.

На северо-западе две ракеты попали в СТО и авторемонтный центр в Сарнах, сообщил губернатор Ровенской области Виталий Коваль, в результате чего три человека погибли и четверо получили ранения. Выложи фото разрухи. Сарны расположены примерно в 50 км к югу от границы с Беларусью.

Украинские военные заявили, что девять ракет, выпущенных из Крыма, попали в портовый город Николаев на юге Украины на побережье Черного моря.

Украинские военные заявили, что на севере Беларуси по Черниговской области было выпущено около 20 ракет.

Служба военной разведки Украины заявила, что первое использование российскими бомбардировщиками воздушного пространства Беларуси в ходе субботней атаки было «напрямую связано с попытками Кремля втянуть Беларусь в войну».

Беларусь размещает российские воинские части и использовалась в качестве плацдарма до того, как Россия вторглась в Украину, но ее войска не пересекли границу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем ночном видеообращении, что, когда пятидневная война, которая, как ожидала Москва, продлится, идет уже пятый месяц, «Россия почувствовала себя обязанной устроить такое ракетное шоу».

По его словам, война находилась на тяжелом этапе, «когда мы знаем, что врагу ничего не удастся, когда мы понимаем, что можем защитить нашу страну, но мы не знаем, сколько времени это займет, сколько атак и потерь и усилий». будет прежде, чем мы увидим, что победа началась. «Уже на нашем горизонте».

Во время встречи в Санкт-Петербурге с Лукашенко Путин сказал ему, что ракетные комплексы «Искандер-М» поступят в ближайшие месяцы. Он отметил, что они могут запускать баллистические или крылатые ракеты и нести ядерные и обычные боеголовки. Россия за время войны выпустила несколько ракет «Искандер» по Украине.

После неудачной попытки захватить Киев, столицу Украины, на ранней стадии вторжения, начавшегося 24 февраля, российские силы переключили свое внимание на Донбасс, где с 2014 года украинские силы сражаются с поддерживаемыми Москвой сепаратистами.

Высокопоставленный представитель министерства обороны США, выступавший в Вашингтоне на условиях анонимности, в пятницу назвал уход украинцев из Северодонецка «тактическим отступлением» с целью консолидации сил на позициях, где они могут лучше всего защитить себя. Чиновник сказал, что этот шаг поддержит усилия Украины по сдерживанию российских сил на небольшой территории.

После неоднократных запросов Украины к своим западным союзникам о тяжелом вооружении, чтобы противостоять превосходству России в огневой мощи, на этой неделе прибыли четыре американские ракетные установки средней дальности, и еще четыре находятся в пути.

В субботу Минобороны Украины опубликовало видео, на котором показано первое применение высокомобильных ракетных комплексов HIMARS в Украине. В видео не упоминалось местоположение или ссылка на цели. Ракеты могут пролететь около 45 миль (70 километров).

Все больше украинских сил тренируются за пределами Украины по использованию системы HIMARS и, как ожидается, вернутся домой с оружием к середине июля, заявил в пятницу высокопоставленный представитель министерства обороны США. Он также направит 18 американских прибрежных и речных патрульных катеров.

Чиновник заявил, что нет никаких доказательств того, что Россия перехватывала продолжающийся поток оружия в Украину из США и других стран. Россия неоднократно угрожала забастовкой по таким поставкам или уже заявляла, что нанесла удар по таким поставкам.

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