Россия запускает спасательный корабль на космическую станцию ​​после утечек

В пятницу Россия запустила спасательный корабль для двух астронавтов НАСА и космонавта, чей первоначальный полет домой вызвал опасную утечку во время стоянки на Международной космической станции.

Новая пустая капсула «Союз» должна прибыть в орбитальную лабораторию в воскресенье.

В декабрьской утечке капсулы виноват небольшой метеорит Внешний радиатор пробит, в результате чего он вытекает из радиатора. Похоже, то же самое произошло снова в начале этого месяца. На этот раз на пришвартованном российском сухогрузе. . Камера показала небольшое отверстие в каждом космическом корабле.

Роскосмос отложил запуск Замените «Союз» при обнаружении производственных дефектов. Никаких проблем обнаружено не было, и агентство приступило к запуску капсулы до рассвета в пятницу из Казахстана с пакетами припасов, привязанными к трем сиденьям.

В связи с острой необходимостью в этой капсуле из США прилетели два высокопоставленных сотрудника НАСА, чтобы лично наблюдать за запуском. Ко всеобщему облегчению, капсула благополучно достигла орбиты через девять минут после старта — «идеальный выход на орбиту», — сообщил Роб Навиас из Хьюстона из Центра управления полетами НАСА.

Чиновники решили, что это слишком рискованно. Вернуть на поврежденный Союз в следующем месяце, как и планировалось изначально, Фрэнка Рубио из НАСА, россиянина Сергея Прокопьева и Дмитрия Петлина. Без хладагента температура в кабине поднимется во время полета обратно на Землю, что может привести к повреждению компьютеров и другого оборудования и подвергнуть надлежащий экипаж чрезмерному нагреву.

Пока новый «Союз» не будет выведен, в планах на случай непредвиденных обстоятельств Рубио должен превратиться в капсулу экипажа SpaceX, пристыкованную к космической станции. Прокопьев и Петелин по-прежнему предназначены для поврежденного «Союза», который вряд ли нуждается в быстром побеге. Российские инженеры пришли к выводу, что если на борту будет на одного человека меньше, температура снизится до приемлемого уровня.

Поврежденный «Союз» вернется на Землю без людей к концу марта, пока инженеры не смогут его осмотреть.

Трое мужчин отправились на «Союзе» в сентябре прошлого года в шестимесячную миссию. Теперь они останутся в космосе на целый год, пока новая капсула не будет готова заменить их экипаж для старта в сентябре. Это их «Союз» только что запустили и на борту никого не было.

Поврежденный корабль снабжения был завален мусором и отрезан на выходных, сгорая в атмосфере, как и планировалось изначально.

«Русские продолжают пристально следить» за двумя утечками информации о космических кораблях, заявила ранее на этой неделе журналистам Дана Вайгель, заместитель директора программы космических станций НАСА. «Они смотрят на все… чтобы попытаться понять это».

НАСА запустила новый экипаж из четырех человек на ракете SpaceX рано утром в понедельник из Космического центра Кеннеди во Флориде. Уильям Герстенмайер из SpaceX сказал, что четыре астронавта, вернувшиеся на Землю через несколько недель, уже проверили капсулу Dragon, которая доставит их домой, и «все это было хорошо проверено».

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