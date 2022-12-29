Россия запускает шквал ракет, а Украина осуждает «глупое варварство»

Крылатые ракеты обстреляли многие города – ВВС Украины

Украина сбила 54 ракеты из 69

В результате терактов у мэра Киева пострадали три человека

Лавров назвал мирный план Украины «иллюзией»

КИЕВ (Рейтер) — Россия выпустила десятки ракет по Украине рано утром в четверг, нацелившись на столицу Киев и другие города, включая Львов и Одессу на западе, в ходе одной из своих крупнейших воздушных бомбардировок, в результате которой люди бросились в убежища и разрушили их. сила.

«Бессмысленное варварство. Это единственные слова, которые приходят на ум, когда видишь, как Россия перед Новым годом обрушивает очередной ракетный обстрел мирных украинских городов», — написал в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Украинские военные заявили, что сбили 54 из 69 ракет, запущенных Россией в ходе атаки, начавшейся в 7 часов утра по местному времени. По Украине звучали сирены воздушной тревоги, пять часов звучала киевская сирена — одна из самых продолжительных тревог войны.

Официальные лица ранее заявляли, что во время атаки по Украине было выпущено более 120 ракет.

На кадрах агентства Reuters в Киеве группа спасателей осматривает обломки жилых домов, разрушенных взрывом, и дым от ракет, нависший над столицей.

В Харькове, втором по величине городе Украины, пожарные тушили сильный пожар на электростанции.

В южно-центральном городе Запорожье были повреждены дома, а ракета образовала огромную воронку.

«Я проснулась от того, что все дрожит, разваливается. Я встала и кричу, Витя, Витя (мой муж), где ты?» 60-летняя жительница района Галина рассказала: «Я бегала босиком по стеклу, и стекло с него падало».

Украинские военные заявили, что Россия запустила крылатые ракеты класса «воздух-море», зенитные управляемые ракеты и ЗРК С-300 по объектам энергетической инфраструктуры в восточном, центральном, западном и южном регионах. Атаки последовали за атакой дронов-камикадзе.

Волны российских авиаударов в последние месяцы по энергетической инфраструктуре оставили миллионы людей без электричества и отопления, зачастую при низких температурах.

«Противник сделал огромную ставку на это наступление и готовился к нему две недели. Силы ПВО Украины показали невероятный уровень мастерства и компетенции», — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в мессенджере Telegram.

Он добавил: «В то же время есть травмы и повреждения, особенно на объектах энергетики. На некоторых участках могут быть применены аварийные отключения, чтобы избежать аварий в сетях. Наши энергетики уже работают над тем, чтобы все исправить».

Последнее нападение произошло сразу после того, как Кремль отверг мирный план по Украине, настаивая на том, что Киев должен принять аннексию Россией четырех украинских регионов.

ПВО

Власти Киева заявили, что в Дарницком районе от осколков ракет пострадали два частных дома, а также бизнес и детская площадка. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в результате обстрелов было сбито 16 ракет, три человека получили ранения.

Мэр Львова Анджей Садовый сообщил в Telegram, что 90% его города у польской границы остались без электричества. Ракеты уничтожили энергоблок.

Губернатор района Максим Марченко сообщил, что осколки ракеты попали в жилой дом на юго-западе Одесской области, но о пострадавших не сообщается.

Москва неоднократно отрицала, что наносила удары по мирным жителям, но Украина утверждает, что ее ежедневные бомбардировки разрушают города, городские укрепления, медицинскую и другую инфраструктуру.

В течение нескольких месяцев президент Украины Владимир Зеленский просил страны Запада о дополнительной помощи в сфере противовоздушной обороны.

Белорусское государственное информационное агентство Белта сообщило, что в четверг на территорию Беларуси упала украинская ракета С-300, и опубликовало фотографию, на которой, по его словам, части ее лежат в пустом поле.

Минск выяснял, сбили ли ракету его системы ПВО или это была ошибка. Инцидент произошел, когда Россия запускала ракеты по Украине.

В России губернатор региона заявил, что средства ПВО сбили беспилотник возле авиабазы ​​Энгельс, в сотнях километров от линии фронта в Украине, где базируются стратегические бомбардировщики дальнего действия. Россия заявляет, что Украина уже дважды пыталась атаковать базу в этом месяце.

Россия вторглась в Украину 24 февраля в ходе того, что президент Владимир Путин назвал «специальной военной операцией» по разоружению своего соседа. Киев и его западные союзники осудили действия России как захват земель в имперском стиле.

Всеобъемлющие санкции были введены против России из-за войны, унесшей десятки тысяч жизней, вынудившей миллионы людей покинуть свои дома, разрушившей города и потрясшей мировую экономику, подняв цены на энергоносители и продукты питания.

Сегодняшние факты

Перспективы переговоров о прекращении войны по-прежнему отсутствуют.

Зеленский агрессивно продвигает мирный план из 10 пунктов, который предусматривает, что Россия уважает территориальную целостность Украины и выводит все свои силы.

Но Москва отвергла его в среду, подчеркнув, что Киев должен принять аннексию Россией четырех областей — Луганской и Донецкой на востоке и Херсонской и Запорожской на юге. В нем также говорится, что Украина должна смириться с потерей черноморского полуострова Крым, который Россия аннексировала в 2014 году.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не может быть мирного плана, «не учитывающего сегодняшние реалии в отношении российской территории с вхождением четырех регионов в состав России».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что идея Зеленского выгнать Россию с востока Украины и Крыма с помощью Запада и заставить Москву выплатить Киеву репарации является «иллюзией», сообщает РИА Новости.

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