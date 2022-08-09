Россия запустила в космос иранский спутник на фоне опасений Запада

Этот контент был создан в России, где закон ограничивает освещение российских военных операций в Украине.

МОСКВА (Рейтер) — Российская ракета с иранским спутником успешно запущена в космос во вторник, поскольку Москва и Тегеран стремятся к более тесным связям перед лицом западных санкций.

Спутник дистанционного зондирования Земли «Хиам» был запущен российской ракетой «Союз» с космодрома Байконур, где осуществляются запуски российских космических аппаратов, расположенного на юге Казахстана, в 08:52 по московскому времени (05:52 по Гринвичу) во вторник, согласно видеоклипу. Его транслировало российское космическое агентство «Роскосмос» на YouTube.

Тегеран отверг обвинения в том, что спутник может быть использован Москвой для усиления своих разведывательных возможностей в Украине, заявив, что Иран будет иметь полный контроль над ним и будет управлять им «с первого дня».

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На прошлой неделе газета Washington Post сообщила, что официальные лица США обеспокоены зарождающимся космическим сотрудничеством между Россией и Ираном, опасаясь, что спутник не только поможет России в Украине, но и предоставит Ирану «беспрецедентные возможности» для наблюдения за потенциальными военными целями в Израиле. и широкий центр. Восток.

Иран заявляет, что спутник предназначен для научных исследований, включая радиологический и экологический мониторинг, в сельскохозяйственных целях.

Россия стремилась углубить свои связи с Ираном с 24 февраля, когда Кремль приказал ввести в Украину десятки тысяч военнослужащих.

В июле президент России Владимир Путин посетил Иран в рамках своей первой международной поездки за пределы бывшего Советского Союза с начала военной кампании России на Украине.

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Об этом сообщает Рейтер. монтаж Гая Фолконбриджа

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