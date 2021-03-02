Россия запустила космический спутник Арктика-М в свой первый полет к Северному полюсу – SatNews

Спутник успешно вышел на заданную орбиту после запуска в воскресенье.
Россия запустила спутник для мониторинга климата и окружающей среды в Арктике – шаг Кремля по расширению деятельности страны в регионе.
За последние три десятилетия в Арктике произошло потепление более чем в два раза быстрее, чем в среднем по миру, и Москва стремится развивать богатый энергоресурсами регион и вкладывать средства в Северный морской транспортный маршрут через его длинный северный фланг по мере таяния льда.
Дмитрий Рогозин, глава российского космического агентства Роскосмос, сообщил в своем сообщении в Twitter, что спутник «Арктика-М» успешно вышел на заданную орбиту после запуска с космодрома Байконур в Казахстане ракетой «Союз». Дмитрий Рогозин, глава российского космического агентства Роскосмос, сообщил в своем сообщении в Twitter, что спутник «Арктика-М» успешно вышел на заданную орбиту после запуска с космодрома Байконур в Казахстане ракетой «Союз».
По данным космического агентства, находясь на правильной орбите, спутник сможет наблюдать и делать снимки Северного полюса каждые 15-30 минут, что не может быть постоянно отслежено спутниками, вращающимися над экватором Земли.
Роскосмос также сообщил, что спутник сможет ретранслировать сигналы бедствия с кораблей, самолетов или людей в отдаленных районах в рамках международной поисково-спасательной программы Коспас-Сарсат.
к Манприт Каур Сачдева, Репортер, Sky News
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