Россия запустила свой первый спутник для наблюдения за Арктикой

Российское космическое агентство Роскосмос сообщило, что в воскресенье с космодрома Байконур в Казахстане была запущена ракета “Союз” с первым российским спутником для мониторинга климата Арктики.

В видеоролике, опубликованном Российским космическим агентством, показан запуск космического корабля “Союз” в серое небо в 06:55 по Гринвичу с ракетой Arctica M.

Глава космического агентства Дмитрий Рогозин написал в воскресенье в Twitter, что запуск был обычным.

«Система гидрометеорологического и климатического мониторинга Арктики предназначена для мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе», – говорится в заявлении Роскосмоса.

Космическое агентство заявило, что для правильной работы системы мониторинга потребуется как минимум два спутника.

«В рамках системы они будут обеспечивать круглосуточный мониторинг в любых погодных условиях поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана», – добавила она.

Запуск второго спутника “Арктика-М” запланирован на 2023 год, сообщает официальное российское информационное агентство РИА Новости.

Экономическое развитие в Арктике – одна из основных целей президента России Владимира Путина.

Арктика содержит огромные запасы нефти и газа, на которые присматриваются Россия и другие страны, включая США, Канаду и Норвегию.

Британские ученые сообщили в прошлом месяце, что лед во всем мире исчезает со скоростью, соответствующей «наихудшему сценарию потепления климата».

Команда из университетов Эдинбурга, Лидса и Университетского колледжа Лондона обнаружила, что одни из самых больших потерь за последние три десятилетия были вызваны арктическим льдом.

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