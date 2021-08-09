Россия запустит военные спутники нового поколения

Россия запускает военный спутник нового поколения Космический корабль с длительной задержкой, предположительно способный наводить ракеты ВМФ России на цели, которые вышли на орбиту. Ракета “Союз-2-1б” с радиолокационным спутником-носителем “Пион-НКС” была запущена в соответствии с графиком 25 июня 2021 года в 22:50 по московскому времени (15:50 по восточному поясному времени) с космодрома Плесецк к северу от Москвы. Предыдущая глава: Созвездие Лианы Обзор первой миссии пионеров: присвоение имен космическим кораблям Пуна-НКС, №14Ф139. 901, “Космос-2550” ракета-носитель Союз -2-1 Б стартовая площадка Плесецк, позиция 43, площадка 4 свидание на обед 2021 25 июня, 22:50: 00.241 мск Экспедиция Электронный интеллект и радиолокационное изображение для сети Liana клиент Минобороны России разработка космических кораблей КБ Арсенал и РКЦ Прогресс Разработчик Payload Prime Институт Берга ЦНИИРТИ вращающийся по орбите 500 километров уклон 67 градусов масса космического корабля 6.5 тонн Срок службы 4-5 лет Что такое Пион-НКС Спутники «Пион-НКС» были созданы как часть сети электронной разведки «Лиана», эксплуатируемой российской армией и обслуживающей как сухопутные, так и военно-морские силы. По состоянию на 2021 год в этой группировке было запущено пять космических кораблей Lotus, оснащенных датчиками радиоперехвата. Тем не менее, предстоящая миссия должна ввести в систему новые важные возможности, добавив радар для визуализации, предназначенный для определения потенциальных целей во всем мире для ВМФ России независимо от погодных условий и условий освещения. Комбинированная система, включающая космические аппараты «Пион» и «Лотос», а также их земное происхождение, имеет техническое обозначение 14К160. Активно разрабатываемый с 1993 года, космический корабль «Пион-НКС» (14F139) должен заменить возможности выведенных из эксплуатации американских спутников А- и US-PU, которые с советских времен обеспечивали электронную разведку и наведение на цели. Он был разработан в конструкторском бюро КБ «Арсенал» в Санкт-Петербурге, которое также служило системной интеграцией для спутников «Лотос» и «Пион». «Пион» и «Лотос» используют общую спутниковую платформу, разработанную в РКЦ «Прогресс» в Самаре и основанную на давно действующей сети шпионских спутников компании «Кобальт». Однако, хотя «Лотос» впервые вышел на орбиту в 2009 году, подсистема «Пион» оставалась стабильной еще десять лет из-за проблем с разработкой своей основной полезной нагрузки в Институте Берга, ЦНИИРТИ, который специализируется на радиоэлектронной борьбе. В то время как ЦНИИРТИ выступал в качестве основного интегратора полезной нагрузки, общая разработка была поручена петербургскому НИИ Вектор, специализирующемуся на военных радиосистемах. (366) READ Российский грузовой корабль "Прогресс" успешно прибыл на Международную космическую станцию Наиболее важным и технически проблемным компонентом полезной нагрузки был радар с двойным отображением изображений, разработанный в Веге, которая ранее поставляла аналогичные полезные нагрузки для советских космических аппаратов «Алмаз» и «Природа», а также для российских спутников «Кондор». Судя по всему, радиолокационная станция «Пион-НКС» предназначалась в первую очередь для фотографирования кораблей ВМФ. Работая совместно с датчиками радиоперехвата, радар значительно улучшает обнаружение и идентификацию морских целей. В 2013 году на Московском авиакосмическом салоне КБ «Арсенал» представило масштабные модели и технические характеристики нескольких космических аппаратов, в том числе спутника «Фикус», который очень похож на спутник «Пион-НКС», но уже коммерциализирован для коммерческих приложений дистанционного зондирования. По заявлению компании, на космическом корабле будет установлен радар с синтезированной апертурой, работающий в трех частотных диапазонах. Поскольку каждая из двух антенн покрывает площадь 500 км на поверхности Земли, устройство сможет создавать изображения с разрешением от 1 до 1,5 метров, предоставлять данные о высоте для 3D-топографических карт, отличать растительность от других поверхностей и визуализировать геологические особенности. В сообщении компании сказано, что данные с устройства будут обрабатываться на борту спутника. КБ Арсенал перечислил следующие характеристики спутника Фикус: взлетный блок 6250 кг орбитальная высота 500 км орбитальный наклон 84 градуса орбитальный 94,47 мин. Максимальное время наблюдения на орбиту 30-35 минут точность управления положением Угол не более 16 минут авторитет 0,9 Срок службы 7 лет Длина волны визуализирующего радара 9,5, 23,5, 65 см удар 2 х 500 км Разрешение изображения в режиме опроса 100 метров Разрешение изображения в детальном режиме 5 метров Размеры антенны 12 на 4 метра проблемы развития По сообщениям российской прессы, крах промышленного сотрудничества с Украиной в 2014 году и последующие санкции Запада сыграли роль в серьезной задержке проекта Пион-НКС. В 2014 году, параллельно с достройкой второго спутника Lotus, КБ «Арсенал» уже готовилось к запуску первого космического корабля «Пион-НКС». В то время компания собирала спутниковую платформу, а также начала бета-тестирование ее полезной нагрузки. Однако, по неофициальным данным, самый важный компонент полезной нагрузки спутника, скорее всего, его радар, был утерян. READ Замок, построенный коренными жителями Аляски для отражения атаки русских, обнаружен более 200 лет спустя По утверждениям тогдашнего ОКБ, первый «Пион-НКС» должен был полететь в 2015 году, но в начале того же года руководитель космических проектов КБ «Арсенал» А.В. Иванов упомянул только электрические и радиотехнические испытания «Пион-НКС». Космический корабль НКС входит в число запланированных мероприятий организации в 2015 году, хотя другой представитель МЗ Арсенала (который выполняет функции сборочного завода конструкторского бюро) сказал, что все компоненты для спутника были доставлены. В то же время Иванов сообщил, что КБ «Арсенал» получило контракт на космический корабль нового поколения, который тогда находился на начальной стадии проектирования. Однако министр обороны Сергей Шойгу подтвердил подписание графика комплексной разработки и производства спутника Пион-НКС только в сентябре 2018 года на заседании Военного училища России. В последующих публичных заявлениях российские военные охарактеризовали систему как стратегически важную, но министерство обороны намекнуло, что реализация проекта несколько задерживается. Шойгу даже заявил, что берет проект «под свой личный контроль». Примерно в то время в российском Интернете ходили слухи, что запуск первого Пион-НКС был запланирован на конец 2019 года. Однако в июне 2020 года Пион-НКС по-прежнему числился в числе «проблемных вопросов», обсуждавшихся на встрече высокопоставленных чиновников оборонного ведомства во главе с Шойгу. Согласно тогдашним публичным объявлениям, «график завершения производства» первого спутника «Пион-НКС» был подписан в конце 2019 года. В начале марта 2020 года Шойгу объявил, что разработка спутника Пион-НКС вступила в завершающую фазу. Файл запуска Pune В середине июня 2021 года власти Республики Коми проинформировали местных жителей о том, что зона сброса ракеты-носителя, проходящая через Усть-Целемский и Иземский сельские районы, будет использована для запуска ракеты Союз-2, запланированного с 25 по 30 июня 2021 года. Представители республиканских природоохранных органов и официальные лица космодрома Плесецк должны были совершить облет региона с 21 по 24 июня. Зона удара, расположенная примерно в 650 км от Плесецка, оказалась такой же, как и зона, ранее сохраненная для миссий Lotus, которые нацелены на орбиту с наклоном 67,1 градуса к экватору. Эта конкретная область, вероятно, будет использоваться для сброса двух частей полезной нагрузки, которые разделяются во время работы второй ступени ракеты. READ Последние новости о коронавирусе: Италия блокирует экспорт вакцины AstraZeneca в Австралию из-за роста напряженности из-за доступа к вакцинам Предполагалось, что четыре ускорителя первой ступени отделятся от основной ускорителя второй ступени примерно через две минуты после взлета и упадут на землю примерно в 350 километрах от стартовой площадки. В свою очередь, вторая ступень будет нормально работать менее пяти минут после начала полета, а затем попадет в Ямало-Ненецкий автономный округ вместе с тремя сегментами хвостовой части третьей ступени, от которой она отделяется лишь мгновением позже. На втором этапе они расстались. В нормальных условиях третья ступень ракеты поднимается примерно до девяти минут в полет и выводит свой полезный груз на начальную орбиту стоянки. В случае миссий Lotus и Pune предполагается, что спутники будут использовать свои двигательные установки для корректировки орбиты на свою рабочую высоту. Примерно через 10 минут после запланированного взлета Минобороны России подтвердило, что ракета “Союз-2-1б” взлетела с посадочной площадки 4 на позиции 43 в Плесецке 25 июня в 22:50 мск. В последующих заявлениях говорилось, что объекты Главного испытательного центра имени Титова начали слежение за кораблем в 22:52 по московскому времени и что новое поколение военных космических кораблей было доставлено на запланированную орбиту. Она получила генеральную классификацию Космос-2550. Многочисленные свидетели по всей России сообщали, что видели, как летом ракета двигалась по белому ночному небу и образовывала характерный шлейф «медузы». Как и в предыдущих миссиях Lotus, космический корабль был выведен на начальную 195 орбиту в 466 километров с наклоном 67,1 градуса на экваторе. Если все пойдет по плану, космический корабль запустит двигатель около апогея (наивысшей точки) через несколько дней после запуска, чтобы сделать орбиту круговой на высоте около 500 км. Продолжение