Россия заработала миллиарды долларов на налогах после того, как западные компании зафиксировали рекордную прибыль на фоне войны на Украине

Согласно сообщению «Новой газеты Европа», ведущего независимого новостного сайта России, крупнейшие западные компании, все еще работающие в России, сообщили о совокупной чистой прибыли в размере 1,1 трлн рублей (13,3 млрд долларов) в 2022 году. Это представляет собой значительное увеличение на 54 процента по сравнению с предыдущим годом.
Результаты были основаны на финансовой отчетности юридических лиц, зарегистрированных в России и полностью или частично принадлежащих западным компаниям.
Что касается налогов на прибыль, западные компании в прошлом году внесли в доход российского бюджета в общей сложности 288 миллиардов рублей (3,5 миллиарда долларов), что составляет около 1 процента от общей суммы. Крупнейшими налогоплательщиками были французские, британские и американские корпорации с взносами в размере 55 млрд, 47 млрд и 40 млрд рублей соответственно.
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По оценкам украинских исследователей, в настоящее время в России действует более 1300 западных компаний, сообщает The Moscow Times.
Однако более 700 из этих компаний прекратили свою деятельность, а 241 компания полностью покинула страну после российского вторжения в Украину.
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Несмотря на продажу части активов, французской энергетической группе TotalEnergies удалось удвоить чистую прибыль до 269 млрд рублей (3,2 млрд долларов).
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Райффайзенбанк, один из крупнейших западных банков, все еще находящихся в России, почти в четыре раза увеличил свою чистую прибыль до 141 миллиарда рублей (1,7 миллиарда долларов).
В первую десятку компаний России входят такие известные компании, как PepsiCo, British Petroleum, Japan Tobacco, Mondelez International (ранее Kraft Foods), Mars, упаковочный гигант Mondi, Kia и транснациональная строительная компания Knauf.
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