Россия засыпает и признает поражение, доставит космонавтов на Международную космическую станцию ​​с SpaceX

Глава российской космической компании заявил, что планирует предпринять шаги по доставке астронавтов на Международную космическую станцию ​​через SpaceX.

в соответствии с футуристическийНовости от главы Российской государственной космической корпорации Дмитрия Рогозина завершены »Отражение, разворот, инверсия«О предыдущих заявлениях агентства о партнерстве с генеральным директором SpaceX Илоном Маском. Отчеты показывают, что Рогозин ранее заявлял, что Маск шутил и негативно комментировал его агентство, когда Рогозин сказал, что без России могли бы и Соединенные Штаты».Доставка космонавтов на Международную космическую станцию ​​на батутеМаск ответил:Батут работает“.

Заявления были сделаны несколько лет назад, и с тех пор Рогозин изменил свой тон в сторону сотрудничества с НАСА и SpaceX – даже пригласил Маска на чай к себе домой в России в прошлом месяце. Теперь, сказал Рогозин, “С нашей точки зрения, SpaceX уже накопила достаточно опыта, чтобы отправлять наших астронавтов на Crew Dragon., сообщает SpaceNews. Добавление,Я думаю, мы сможем обсудить кандидатов, которые могут отправиться на космическую станцию ​​на борту Crew Dragon – российских космонавтов, американских космонавтов, которые отправятся на космическую станцию ​​на российском космическом корабле.“

SpaceNews сообщает, что российский космонавт может отправиться на Международную космическую станцию ​​через капсулу Crew Dragon от SpaceX уже во второй половине 2022 года. Чтобы узнать больше об этой истории, перейдите по этой ссылке.