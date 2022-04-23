Россия захватила десятки городов на востоке, но британские официальные лица говорят, что за последние 24 часа она не добилась значительных успехов.

В ходе нападения на Донбасс Россия захватила десятки небольших городов, а украинские официальные лица сообщили о продолжающихся ожесточенных боях в Донецке и Луганске.

В последние недели Россия переориентировала свои военные действия с севера и центра на восток после того, как не смогла обойти столицу Киев.

Пятница, Россия Он впервые раскрыл свою цель Он должен был взять под «полный контроль» юг Украины, а также восточный регион Донбасса.

Генерал-майор Рустам Минникаев, исполняющий обязанности командующего Центральным военным округом России, заявил, что российские войска ведут бои за создание сухопутного коридора через территорию Украины, соединяющего Россию с Крымом, который она аннексировала в 2014 году, сообщает российское информационное агентство ТАСС. агентство.

«С началом второго этапа спецоперации, которая началась буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и югом Украины. Это обеспечит сухопутный коридор для Крыма», — сказал он. Минкаев. — сказал ТАСС.

В телеобращении поздно вечером в четверг советник заместителя главы Офиса президента Елена Симоненко сообщила, что за минувшие сутки под контроль России перешли еще 42 населенных пункта в Донецкой области.

Но министерство обороны Великобритании заявило в субботу, что российские силы не добились значительных успехов за последние 24 часа перед лицом украинских контратак.

В своем сообщении в социальных сетях министерство добавило, что украинская ПВО и ВМС также смогли остановить наступление российских ВВС и ВМФ.

Южная Украина: В настоящее время российские силы лишь частично контролируют южную Украину, при этом украинское правительство по-прежнему контролирует крупные города Николаев и Одессу, а некоторые украинские силы удерживаются на сталелитейном заводе в осажденном порту. Мариуполь.

«Несмотря на объявленную ими оккупацию Мариуполя, продолжаются ожесточенные бои, которые сорвали попытки России захватить город, тем самым замедлив желаемое продвижение в Донбассе», — заявили в британском министерстве.