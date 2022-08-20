Россия захватила три самых маленьких вертолета в Украине. Так что союзники Украины прислали три пополнения.

Российские военные грузовики перевозят бывшие украинские самолеты Ми-2. Через социальные сети



Когда российские войска захватили портовый город Херсон на юге Украины в начале более масштабной войны России с Украиной, начавшейся в конце февраля, они захватили несколько необычных трофеев. Три вышедших из строя легких вертолета Ми-2 использовались украинцами для обучения и связи.

Потеря трех Ми-2 сократила примерно на четверть парк трехлопастных четырехтонных вертолетов украинской армии.

Не исключено, что в хаотичные первые месяцы более масштабной войны украинская армия не сильно скучала по старым Ми-2 — говорят, маленькие вертолеты очень непопулярны. Так или иначе, зарубежные союзники Украины пришел на смену Ми-2 …с большим количеством Ми-2.

Это действительно может иметь значение сейчас, потому что война не собирается заканчиваться в ближайшее время. Замена Ми-2 должна помочь сохранить программу подготовки пилотов украинской армии, так как служба рассчитывает на месяцы или даже годы дополнительных боев.

Украинская армия имеет четыре фронтовых авиаполка — седьмой и шестнадцатый на западе, одиннадцатый на юге и восемнадцатый на востоке. На бумаге у каждой из них около 12 ударных вертолетов Ми-24, 20 Ми-8 или Ми-17 и три Ми-2.

Ми-8 и Ми-17 массой 12 тонн — рабочие лошадки. Они выводят войска и припасы, спасают раненых и даже играют ограниченную роль в наземном наступлении с помощью своих ракет и пулеметов.

13-тонный Ми-24 лучше вооружен и бронирован — и быстрее — и, следовательно, лучше подходит для более опасных миссий вблизи линии фронта.

Нет никаких доказательств того, что украинцы эксплуатировали Ми-2 где-то рядом с фронтом — и не зря. Это самый маленький, самый медленный и самый слабый тип военного вертолета.

Несколько лет назад была предпринята попытка переделать старые Ми-2 1980-х годов в миниатюрные боевые самолеты. В 2015 году украинская компания Мотор Сич Предлагается модернизировать Ми-2 А вооружение их с дверцами рубки для 80-мм реактивных снарядов и кубами для пулемётов обслуживалось экипажем на дверях рубки.

Армейская «Мотор Сич» не приняла его предложение, возможно, поняв, что добавление вооружения на легкие Ми-2 сделает их только медленнее и уязвимее, а отправить их в беду было бы почти самоубийством для их экипажей.

Так что Ми-2 так и остался в роли учебно-связного, летая только в бесспорном воздушном пространстве. Очевидно, они не были приоритетными для ремонта, что может объяснить, почему три Ми-2 11-го авиационного полка остались на летном поле, когда русские захватили базу полка в Херсоне в начале марта.

Через два месяца водитель сфотографировано Грузовики российской армии буксируют три бывших украинских Ми-2 без несущего винта.

Так что 11-му авиаполку не хватало трех Ми-2 — до середины августа, когда Латвия заложила Украине пару своих Ми-2. Ранее Польша предоставила специально модифицированный вертолет Ми-2 для медицинской эвакуации.

Латвийские Ми-2 должны восстановить украинскую армию до первоначальной численности Ми-2, что позволит четырем авиационным полкам продолжить подготовку новых пилотов, одновременно также Летающие боевые задачи.

Это ничего. Вопреки трудностям вертолеты украинской армии пережили самые опасные первые месяцы войны, потеряв лишь девять Ми-8 и Ми-24, что могут подтвердить аналитики. Иностранные пожертвования нового транспорта и военных самолетов уже компенсировали эти потери.

В связи с подготовкой к очень долгой войне украинской армии необходимо будет набирать и обучать новых пилотов — возможно, сотни. Им понадобятся вертолеты для обучения. Ми-2 не такие обаятельные, но для тренировок вполне годятся.