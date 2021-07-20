Россия защищает космическое агентство, зараженное мошенничеством, от иностранного контроля

Проект списка не засекречен, но Федеральная служба безопасности по приказу президента Владимира Путина утверждает, что он может быть использован против России зарубежными странами и организациями.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России имеет опубликовано Список военной информации, запрещенной для иностранцев по соображениям национальной безопасности, включая почти все аспекты деятельности российского космического агентства Роскосмос, которое в последние годы раздирается коррупционными скандалами.

Из 61 пункта списка запрещенная информация включает проблемы, которые «мешают развитию» Роскосмоса. целевые программы, финансирование и сроки; Помимо данных о техническом состоянии и готовности планет и других космических объектов.

Космический сектор России погряз в коррупции в последние годы, включая миллионы долларов. Незаконный заработок При строительстве новой космической базы Восточный на Дальнем Востоке, объекта, который должен был стать венцом космической программы страны.

Сам Кремль по оценкам Эти 11 миллиардов рублей (150 миллионов долларов) из 91 миллиарда рублей, выделенных Восточному, были украдены, а многие должностные лица, участвовавшие в проекте, были заключены в тюрьму.

Прокуроры заявили, что они обнаружили небольшую часть мошенничества на миллиард долларов с участием Роскосмоса и других государственных аэрокосмических и оборонных компаний, которое было обнаружено только в 2018 году.

Помимо Роскосмоса, ФСБ запретила доступ гражданам и иностранным организациям к личным данным сотрудников службы безопасности, информации о передвижениях войск и боевом духе.

Полное название проекта – «Список информации о российской военно-технической деятельности, которая может быть использована против безопасности России иностранным государством, государственными органами, международной или иностранной организацией, иностранными гражданами или лицами без гражданства».

Закон о противодействии угрозам национальной безопасности, подписанный Путиным 30 декабря 2020 года, наклейки Любой гражданин России или иностранец, получивший эту информацию, является «иностранным агентом».

Президент подписал закон через несколько дней после того, как бывший журналист Иван Сафронов был якобы арестован за государственную измену в связи с его двухмесячной работой в Роскосмосе.

Кремль позже вернулся Прокуратура после того, как Роскосмос заявил, что обвинения в измене Сафронова, который приговорен к максимальному наказанию в виде 20 лет лишения свободы, возникли за много лет до того, как глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назначил репортера своим советником.