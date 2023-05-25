Россия заявила, что американское оборудование использовалось при нападении на границу с Украиной

Кремль Использование военной техники американского производства проукраинскими ополченцами при нападении на границу с Россией на этой неделе свидетельствует о растущем участии Запада в конфликте на Украине.
Российские военные заявили во вторник, что они убили более 70 «украинских националистов» и вытеснили остальных в Украину после того, как боевики штурмовали приграничный российский район Белгород на бронетехнике. Он заявил, что уничтожил четыре бронетранспортера и пять пикапов в ходе одного из крупнейших вторжений на российскую территорию с территории Украины с тех пор, как Москва начала так называемую «специальную военную операцию» в Украине 15 месяцев назад. На кадрах некоторых уничтоженных машин, опубликованных Минобороны России, видна военная техника американского производства, такая как военные грузовики Humvee. В линейке также два американских продукта. МаксПро Бронеавтомобили MRAP
Министр обороны России Сергей Шойгу Он пообещал, что Москва быстро и «очень решительно» отреагирует на трансграничные нападения украинских боевиков. «Для нас не секрет, что в Вооруженные силы Украины поступает больше техники», — сказал представитель Кремля. Дмитрий Песков сообщил журналистам. «И для нас не секрет, что прямое и косвенное участие Запада в этом конфликте с каждым днем увеличивается. Мы принимаем соответствующие решения».
белый дом Оратор Джон Кирби Вашингтон четко дал понять Украине, заявив, что не поддерживает использование американского оборудования для атак на территории России и расследует сообщения. Украина отрицает свою причастность к рейду, на который претендуют две антикремлевские вооруженные группировки, в состав которых входят россияне.
Российские военные заявили во вторник, что они убили более 70 «украинских националистов» и вытеснили остальных в Украину после того, как боевики штурмовали приграничный российский район Белгород на бронетехнике. Он заявил, что уничтожил четыре бронетранспортера и пять пикапов в ходе одного из крупнейших вторжений на российскую территорию с территории Украины с тех пор, как Москва начала так называемую «специальную военную операцию» в Украине 15 месяцев назад. На кадрах некоторых уничтоженных машин, опубликованных Минобороны России, видна военная техника американского производства, такая как военные грузовики Humvee. В линейке также два американских продукта. МаксПро Бронеавтомобили MRAP
Министр обороны России Сергей Шойгу Он пообещал, что Москва быстро и «очень решительно» отреагирует на трансграничные нападения украинских боевиков. «Для нас не секрет, что в Вооруженные силы Украины поступает больше техники», — сказал представитель Кремля. Дмитрий Песков сообщил журналистам. «И для нас не секрет, что прямое и косвенное участие Запада в этом конфликте с каждым днем увеличивается. Мы принимаем соответствующие решения».
белый дом Оратор Джон Кирби Вашингтон четко дал понять Украине, заявив, что не поддерживает использование американского оборудования для атак на территории России и расследует сообщения. Украина отрицает свою причастность к рейду, на который претендуют две антикремлевские вооруженные группировки, в состав которых входят россияне.
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