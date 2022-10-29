Россия заявила, что ВМС Великобритании взорвали «Северный поток», Лондон отрицает свою причастность

- Россия утверждает, что британский флот взорвал трубопроводы
- Россия заявила, что ВМС Великобритании помогли атаковать Крым
- Россия не представила доказательств по иску
- Великобритания отвергает претензии России
- Россия заявила, что добивается внимания ООН.
ЛОНДОН, 29 окт (Рейтер) — Министерство обороны России заявило в субботу, что британские морские пехотинцы взорвали газопровод «Северный поток» в прошлом месяце, что, по словам Лондона, было ложным и имело целью отвлечь внимание от военных неудач России на Украине.
Россия не представила доказательств своего заявления о том, что один из ведущих членов НАТО саботировал критически важную российскую инфраструктуру на фоне самого серьезного кризиса в отношениях между Западом и Россией со времен холодной войны.
Российское министерство заявило в субботу, что «британские специалисты» из того же подразделения руководили атаками украинских беспилотников на корабли российского Черноморского флота в Крыму, которые были в основном отбиты российскими силами и нанесли незначительные повреждения российской мине.
«По имеющейся информации, представители этого подразделения ВМС Великобритании участвовали в планировании, совершении и осуществлении теракта в Балтийском море 26 сентября с.г. — подрыва газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». министерство сказало.
Великобритания отклонила это требование.
«Министерство обороны России занимается дезинформацией эпических масштабов, чтобы отвлечь внимание от их катастрофических действий в отношении незаконной оккупации Украины», — заявили в министерстве обороны Великобритании.
«Эта выдуманная история больше говорит о спорах, происходящих внутри российского правительства, чем на Западе».
Об этом в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Заявив, что будет добиваться ответа Совета безопасности, Москва в социальных сетях хотела «обратить внимание на серию терактов против Российской Федерации в Черном и Балтийском морях. Причастность к ним Великобритании».
Россия, находящаяся в глубокой изоляции со стороны Запада после вторжения на Украину 24 февраля, возложила на Запад вину за взрывы построенных Россией газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» по дну Балтийского моря.
Но ранее он не сообщал конкретных подробностей о том, кто, по его мнению, несет ответственность за повреждение трубопроводов, которые ранее были крупнейшими каналами поставок российского газа в Европу.
26 сентября в обоих трубопроводах было зафиксировано резкое падение давления, а сейсмологи зафиксировали взрывы, что навело на мысль о диверсии на одном из важнейших энергетических коридоров России.
Агентство Reuters не смогло сразу проверить ни одно из противоречивых утверждений о том, кто несет ответственность за ущерб.
Тайна трубопровода
И Швеция, и Дания пришли к выводу, что четыре разлива на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были вызваны взрывами, но не назвали виновных. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал ущерб актом саботажа.
Швеция распорядилась о дальнейшем расследовании повреждений трубопроводов, говорится в заявлении прокурора, занимающегося этим делом, в пятницу.
Кремль неоднократно называл обвинения России в ответственности за ущерб «абсурдными», а российские официальные лица заявляли, что Вашингтон хочет продавать больше сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
США отрицают свою причастность.
Трубопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» имеют общую годовую мощность 110 миллиардов кубометров — более половины нормального объема экспорта газа из России.
Участки трубопровода протяженностью 1224 км (760 миль) из России в Германию имеют глубину около 80-110 метров.
Черноморский флот
Между тем, Россия заявила, что украинские силы атаковали корабли Черноморского флота в субботу утром у Севастополя, крупнейшего города в аннексированном Россией Крыму.
«В атаке участвовали девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников», — заявили в Минобороны.
«Подготовка этого теракта и обучение бойцов 73-го украинского специального центра морских операций проводились под руководством британских специалистов, дислоцированных в городе Очаков».
По данным министерства, тральщик «Иван Голубец» получил незначительные повреждения, но все беспилотники были уничтожены. Севастополь — штаб Черноморского флота России.
Репортаж Гая Фальконбриджа и Фрэнсис Керри Под редакцией Reuters
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