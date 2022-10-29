Россия заявила, что ВМС Великобритании взорвали «Северный поток», Лондон отрицает свою причастность

Россия утверждает, что британский флот взорвал трубопроводы

Россия заявила, что ВМС Великобритании помогли атаковать Крым

Россия не представила доказательств по иску

Великобритания отвергает претензии России

Россия заявила, что добивается внимания ООН.

ЛОНДОН, 29 окт (Рейтер) — Министерство обороны России заявило в субботу, что британские морские пехотинцы взорвали газопровод «Северный поток» в прошлом месяце, что, по словам Лондона, было ложным и имело целью отвлечь внимание от военных неудач России на Украине.

Россия не представила доказательств своего заявления о том, что один из ведущих членов НАТО саботировал критически важную российскую инфраструктуру на фоне самого серьезного кризиса в отношениях между Западом и Россией со времен холодной войны.

Российское министерство заявило в субботу, что «британские специалисты» из того же подразделения руководили атаками украинских беспилотников на корабли российского Черноморского флота в Крыму, которые были в основном отбиты российскими силами и нанесли незначительные повреждения российской мине.

«По имеющейся информации, представители этого подразделения ВМС Великобритании участвовали в планировании, совершении и осуществлении теракта в Балтийском море 26 сентября с.г. — подрыва газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». министерство сказало.

Великобритания отклонила это требование.

«Министерство обороны России занимается дезинформацией эпических масштабов, чтобы отвлечь внимание от их катастрофических действий в отношении незаконной оккупации Украины», — заявили в министерстве обороны Великобритании.

«Эта выдуманная история больше говорит о спорах, происходящих внутри российского правительства, чем на Западе».

Об этом в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Заявив, что будет добиваться ответа Совета безопасности, Москва в социальных сетях хотела «обратить внимание на серию терактов против Российской Федерации в Черном и Балтийском морях. Причастность к ним Великобритании».

Россия, находящаяся в глубокой изоляции со стороны Запада после вторжения на Украину 24 февраля, возложила на Запад вину за взрывы построенных Россией газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» по дну Балтийского моря.

Но ранее он не сообщал конкретных подробностей о том, кто, по его мнению, несет ответственность за повреждение трубопроводов, которые ранее были крупнейшими каналами поставок российского газа в Европу.

26 сентября в обоих трубопроводах было зафиксировано резкое падение давления, а сейсмологи зафиксировали взрывы, что навело на мысль о диверсии на одном из важнейших энергетических коридоров России.

Агентство Reuters не смогло сразу проверить ни одно из противоречивых утверждений о том, кто несет ответственность за ущерб.

Утечка газа в «Северном потоке — 2» с датского перехватчика F-16 в Борнхольме, Дания, 27 сентября 2022 года. Командование обороны Дании/Форсверет Рицау через Scanpix/REUTERS

Тайна трубопровода

И Швеция, и Дания пришли к выводу, что четыре разлива на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» были вызваны взрывами, но не назвали виновных. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал ущерб актом саботажа.

Швеция распорядилась о дальнейшем расследовании повреждений трубопроводов, говорится в заявлении прокурора, занимающегося этим делом, в пятницу.

Кремль неоднократно называл обвинения России в ответственности за ущерб «абсурдными», а российские официальные лица заявляли, что Вашингтон хочет продавать больше сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

США отрицают свою причастность.

Трубопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2» имеют общую годовую мощность 110 миллиардов кубометров — более половины нормального объема экспорта газа из России.

Участки трубопровода протяженностью 1224 км (760 миль) из России в Германию имеют глубину около 80-110 метров.

Черноморский флот

Между тем, Россия заявила, что украинские силы атаковали корабли Черноморского флота в субботу утром у Севастополя, крупнейшего города в аннексированном Россией Крыму.

«В атаке участвовали девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников», — заявили в Минобороны.

«Подготовка этого теракта и обучение бойцов 73-го украинского специального центра морских операций проводились под руководством британских специалистов, дислоцированных в городе Очаков».

По данным министерства, тральщик «Иван Голубец» получил незначительные повреждения, но все беспилотники были уничтожены. Севастополь — штаб Черноморского флота России.

Репортаж Гая Фальконбриджа и Фрэнсис Керри Под редакцией Reuters

Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.