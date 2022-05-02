Россия заявила, что выходит из Международной космической станции из-за санкций

Глава российского космического агентства в субботу снова предупредил, что страна выйдет из Международной космической станции из-за санкций, направленных на наказание страны за неспровоцированное вторжение Владимира Путина в Украину, но не назвал сроков и не сказал, когда этот шаг будет завершен. . Об этом сообщают российские государственные СМИ.

Что он сказал: «Решение уже принято, мы не обязаны говорить об этом публично», — заявил глава Роскосмоса генеральный директор Дмитрий Рогозин, сообщают государственные СМИ ТАСС и РИА Новости. через Блумберг.

«Могу сказать только одно — в соответствии с нашими обязательствами мы сообщим нашим партнерам об окончании наших работ на Международной космической станции с уведомлением за год».

фон: у Рогозина есть под угрозой Джейкоб Кнутсон из Axios сообщает, что неоднократно требовалось покинуть космическую станцию ​​и позволить ей вернуться на Землю в состоянии отсутствия контроля над Землей в знак протеста против санкций против России.

Но в прошлом месяце НАСА заявило, что Россия привержена МКС, несмотря на угрозы Рогозина о прекращении сотрудничества на станции.

Большая картина: До российского вторжения космическая станция была одной из редких областей сотрудничества между Соединенными Штатами и Россией, несмотря на все более враждебные отношения, которые развивались между двумя странами.

Примечание редактора: этот пост был обновлен, чтобы указать, что Рогозин не предоставил график выхода с Международной космической станции или когда будет сделано более официальное объявление.