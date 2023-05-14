Россия заявила, что двое ее командиров погибли, когда Киев начал наступление на Бахмут

(Рейтер) — Министерство обороны России заявило в воскресенье, что двое ее военачальников были убиты на востоке Украины, когда киевские силы возобновили попытки прорвать российскую оборону в осажденном городе Бахмут.

Как сообщили в ведомстве на ежедневном брифинге, командир 4-й мотострелковой бригады Вячеслав Макаров и заместитель командира отдельного подразделения Евгений Бровко погибли при отражении украинских атак.

В нем говорилось, что Макаров вел войска с передовой, а Бровко «героически погиб, получив несколько осколочных ранений». Министерство обороны редко сообщает о смерти военачальника на своих ежедневных брифингах.

В нем также говорится, что украинские силы нанесли удары на севере и юге Бахмута за последние 24 часа, но не прорвали оборону России. В нем добавили, что «все атаки подразделений ВСУ отбиты».

Агентство Reuters не смогло независимо проверить версию России.

В воскресенье заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что украинские силы «продолжают наступление на пригородном участке Пахмута».

«Наши подразделения захватили более десятка позиций противника на севере и юге Бахмута и очистили большой участок леса в районе Иваневского. В плен попали солдаты противника из разных подразделений», — сообщила она в приложении для обмена сообщениями Telegram.

Украинские и российские войска не смогли полностью контролировать город, несмотря на ожесточенную войну, длившуюся несколько месяцев и понесшую большие потери с обеих сторон.

В пятницу Москва признала, что ее силы отступили к северу от Пахмута на фоне усиливающегося украинского наступления, но Киев отверг предположения о том, что массированное, давно запланированное контрнаступление официально начнется.

(Отчет Reuters) Дэвид Гудман



Наши стандарты: Принципы доверия Thomson Reuters.