Россия заявила, что ее силы отразили наступление Украины на нескольких направлениях

(Рейтер) — Минобороны России заявило в воскресенье, что его силы отразили попытки наступления украинских войск в Донецкой, Херсонской и Николаевской областях и нанесли потери, которых оно назвало противником.

Не сразу удалось проверить отчеты с поля боя.

Россия также заявила, что продолжает наносить удары с воздуха по военным и энергетическим объектам в Украине с использованием высокоточного оружия большой дальности.

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«Цели атак достигнуты. Все выявленные объекты обезврежены», — говорится в сообщении.

На протяжении почти восьмимесячного конфликта российские ракеты также поражали мирные населенные пункты в Украине. Россия отрицает, что наносила удары по мирным жителям в ходе так называемой «специальной военной операции» на Украине, которую она начала 24 февраля.

Россия заявила, что ее силы занимали позиции во время «тяжелых боев» в Херсонской области, а также наносили удары по украинским позициям в Донецкой области.

В Харьковской области Украины Россия заявила, что уничтожила три гаубицы американского производства и контрольно-пропускной пункт на реке Оскилл, созданный украинскими войсками для перевозки запасов и боеприпасов.

Река впадает на юг в Северский Донец, который протекает через Донбасс.

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(Отчетность агентства Reuters; редактирование Луизы Хевенс и Ника Макфи)

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