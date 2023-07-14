Эндрю Осборн

МОСКВА (Рейтер) — В пятницу Россия обвинила Запад в спонсировании «ядерного терроризма» после того, как власти заявили, что украинский беспилотник бомбил город Курчатов на западе России, где расположена атомная электростанция, подобная Чернобыльской.

Роман Старовойт, губернатор Курской области России, граничащей с Украиной, заявил, что украинский беспилотник врезался в жилой дом в Курчатове, городе советских времен, построенном на берегу пруда-охладителя для все еще действующей Курской атомной электростанции. .

«Ночью в Курчатове разбился дрон», — сообщил Старовойт в мессенджере Telegram. «К счастью, жители не пострадали. Критически важные объекты в результате падения дрона и последующего подрыва не пострадали».

Он добавил, что поврежден только фасад и остекление одного жилого дома, заявив, что власти помогут жителям восстановить свои дома.

Немедленной реакции со стороны Украины, которая регулярно подвергается массированным атакам российских беспилотников и крайне редко комментирует удары беспилотников и диверсионные атаки внутри России, не последовало.

русский гнев

Инцидент, который произошел после того, как Россия заявила, что в мае она уничтожила два украинских беспилотника недалеко от Кремля, вызвал гневную реакцию Министерства иностранных дел России, учитывая близость беспилотника к атомной электростанции.

«Неужели страны, поставляющие их (беспилотники) для системы «Киев», планируют уходить на Марс в случае ядерной катастрофы? У них не будет времени», — саркастически заявила пресс-секретарь МИД Мария Захарова.

«Люди в странах НАТО должны понимать, что их правительства спонсируют ядерный терроризм киевского режима».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские системы ПВО работают эффективно на фоне неподтвержденных сообщений в социальных сетях о том, что такие системы используются для отражения атаки беспилотников, но сказал, что очевидно, что Украина продолжает пытаться поражать цели на территории России.

История продолжается

Федеральная служба безопасности России заявила в августе прошлого года, что безопасность вокруг ядерных объектов была усилена после того, как люди, которых она назвала украинскими диверсантами, разрушили линии электропередач, питающие Курскую АЭС, временно нарушив ее работу.

Алексей Лихачев, глава российской госкорпорации «Росатом», заявил в четверг государственному телевидению, что безопасность на атомных электростанциях находится «под контролем» и что приняты все необходимые меры, в том числе возможности противовоздушной обороны.

Россия и Украина давно обвиняют друг друга в риске ядерной катастрофы на другом объекте — Запорожской АЭС на контролируемой Россией территории на юге Украины — путем бомбардировки.

(Отчетность Эндрю Осборна; редактирование Гарета Джонса и Питера Граффа)