Россия заявила, что надеется начать переговоры с США и НАТО в январе.

«Мы хотим сделать это в январе, в том числе провести переговоры по обсуждению проекта соглашения (о гарантиях безопасности) между Россией и НАТО», — сказал Лавров в интервью Russia Today, сообщает РИА Новости.

Эта новость появилась на следующий день после того, как НАТО заявило о своей готовности к «конструктивному диалогу» с Украиной, поскольку войска сосредоточены у границы.

На фоне продолжающегося наращивания военной мощи вблизи украинской границы США и их союзники предупредили Россию о последствиях дальнейшей враждебности — шаг, который, по оценке американской разведки, может быть подготовкой к полномасштабному вторжению в начале 2022 года.

Выступая во вторник, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, хотя федерация готова к «конструктивному диалогу» с Россией, она будет продолжать поддерживать Украину «политически и практически».