Россия заявила, что надеется начать переговоры с США и НАТО в январе.

«Мы хотим сделать это в январе, в том числе провести переговоры по обсуждению проекта соглашения (о гарантиях безопасности) между Россией и НАТО», — сказал Лавров в интервью Russia Today, сообщает РИА Новости.
На фоне продолжающегося наращивания военной мощи вблизи украинской границы США и их союзники предупредили Россию о последствиях дальнейшей враждебности — шаг, который, по оценке американской разведки, может быть подготовкой к полномасштабному вторжению в начале 2022 года.
Выступая во вторник, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, хотя федерация готова к «конструктивному диалогу» с Россией, она будет продолжать поддерживать Украину «политически и практически».
Между тем, США и Европа готовы действовать немедленно, если Россия усилит агрессию против Украины в ближайшие дни, заявила Карен Данфрид, главный посол администрации Байдена в Европе и помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам.
Данфрид не получит исключения из обсуждаемых вариантов, но сказал, что в таблице нет барьерного варианта.
Он обвинил нынешнюю напряженность в Европе в расширении НАТО после распада Советского Союза и сказал, что Россия вынуждена ответить.
Данфрид подтвердил, что январь является крайним сроком для предстоящих переговоров.
«В рамках двустороннего взаимодействия мы определим дату с Россией, и мы надеемся, что это произойдет в январе», — сказал Данфрид репортерам во вторник.
«Аналитик. Абсолютный наркоман поп-культуры. Ботаник из Твиттера. Тонко обаятельный студент. Заядлый компьютерный фанат. Исследователь социальных сетей. Читатель».