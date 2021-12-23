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Россия заявила, что надеется начать переговоры с США и НАТО в январе.

23 декабря, 2021
Vsevolod Egorov

«Мы хотим сделать это в январе, в том числе провести переговоры по обсуждению проекта соглашения (о гарантиях безопасности) между Россией и НАТО», — сказал Лавров в интервью Russia Today, сообщает РИА Новости.

Эта новость появилась на следующий день после того, как НАТО заявило о своей готовности к «конструктивному диалогу» с Украиной, поскольку войска сосредоточены у границы.

На фоне продолжающегося наращивания военной мощи вблизи украинской границы США и их союзники предупредили Россию о последствиях дальнейшей враждебности — шаг, который, по оценке американской разведки, может быть подготовкой к полномасштабному вторжению в начале 2022 года.

Выступая во вторник, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, хотя федерация готова к «конструктивному диалогу» с Россией, она будет продолжать поддерживать Украину «политически и практически».

Между тем, США и Европа готовы действовать немедленно, если Россия усилит агрессию против Украины в ближайшие дни, заявила Карен Данфрид, главный посол администрации Байдена в Европе и помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам.

Данфрид не получит исключения из обсуждаемых вариантов, но сказал, что в таблице нет барьерного варианта.

Президент России Владимир Путин потребовал от США и НАТО гарантий безопасности, включая обещание расширить НАТО на восток и не позволить Украине присоединиться к военному альянсу, согласно проекту предложения, опубликованному в пятницу министерством иностранных дел России.

Он обвинил нынешнюю напряженность в Европе в расширении НАТО после распада Советского Союза и сказал, что Россия вынуждена ответить.

Данфрид подтвердил, что январь является крайним сроком для предстоящих переговоров.

«В рамках двустороннего взаимодействия мы определим дату с Россией, и мы надеемся, что это произойдет в январе», — сказал Данфрид репортерам во вторник.

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Кайли Этвуд и Майкл Конте CNN внесли свой вклад в отчет.

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