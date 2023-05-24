Россия заявила, что направила истребители Су-27 для перехвата американских самолетов, пересекающих границу. Военные новости

Россия заявляет, что отправила истребители для перехвата двух американских бомбардировщиков B-1B, летящих над Балтийским морем в международном воздушном пространстве.

Россия заявила, что преследовала истребитель Су-27, чтобы «предотвратить нарушение государственных границ» двумя стратегическими бомбардировщиками ВВС США, пролетевшими над Балтийским морем.

В заявлении Минобороны России во вторник говорится, что военные предотвратили вторжение американского самолета и что «полет российского истребителя осуществлялся строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».

«После удаления иностранного военного самолета от государственной границы России российский боевой самолет вернулся на свою авиабазу», — сообщили в Минобороны.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два стратегических бомбардировщика B-1B ВВС США», — говорится в сообщении.

Представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер подтвердил во вторник, что американские самолеты были перехвачены Россией, добавив, что бомбардировщики B-1 принимали участие в запланированных учениях в Европе и что взаимодействие российского истребителя с самолетами США было «безопасным и профессиональным». «.

«Итак, у нас есть два бомбардировщика B-1, которые входят в состав оперативной группы бомбардировщиков… мы постоянно летаем по миру в разных странах. Это давно запланированные учения в Европе, и, как я понимаю, это безопасное и профессиональное взаимодействие с российскими самолетами. Так что на этом фронте нечего сообщить», — сказал он. Репортеры.

Перехват Россией американских бомбардировщиков является последним в серии воздушных контактов с участием военных самолетов России, США и НАТО, поскольку отношения ухудшились после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в прошлом году.

В марте американский разведывательный беспилотник потерпел крушение в Черном море после того, как его перехватили российские самолеты в международном воздушном пространстве.

Американские военные заявили, что беспилотник MQ-9 Reaper был вынужден броситься в море после того, как российский самолет врезался в его винт.

Россия отрицает, что ее самолеты причинили какой-либо физический вред американскому беспилотнику, обвинив его в том, что он разбился во время резкого маневра.

Американские военные вскоре выпустили секретный 42-секундный видеоклип, на котором российские истребители Су-27 совершают близкие пролеты, сливая топливо, явно пытаясь повредить оптическое и другое высокотехнологичное оборудование беспилотника.

В конце апреля появились истребители из Великобритании. Они пытались перехватить Российские военные самолеты действуют к северу от Шотландии.

Истребители «Тайфун» перехватили российский морской патрульный самолет Ту-142 во время полета в международном воздушном пространстве над Норвежским морем, а затем приблизились к воздушному пространству Великобритании со стороны северной части Атлантического океана. В рамках совместных ответных мер НАТО Норвегия подняла в воздух истребители F-35A своих ВВС для перехвата российского самолета.

Неделей ранее немецкие и британские истребители, действовавшие в составе ПВО НАТО на северо-востоке Европы, перехватили три российских самолета-разведчика в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

В то время ВВС Германии заявили, что два российских истребителя Су-27 и самолет Ильюшин Ил-20 летали в международном воздушном пространстве без передачи сигналов транспондеров.

Ранее в этом месяце Россия заявила, что перехватила два самолета, один немецкий и один французский, которые пытались «нарушить» ее воздушное пространство, а в середине апреля российский истребитель преследовал немецкий военно-морской самолет над Балтийским морем.