Россия Украина заявила в субботу, что уничтожила три беспилотника, нацеленных на нефтеперерабатывающий завод в районе южной границы Брянска, продолжая контрнаступление против российских войск.

«Российские средства ПВО отразили ночную атаку украинских вооруженных сил на нефтеперерабатывающий завод «Друшба» в Новосибирской области», — сообщил губернатор Брянской области Александр Покомас. сказал.

«Благодаря профессионализму наших военных… были уничтожены три беспилотника».

О каком-либо ущербе он не упомянул.

Атаки дронов в последние месяцы участились, и Киев и Москва заявляют, что несколько раз в неделю отражали атаки.