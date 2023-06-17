Россия заявила, что отбила беспилотники, нацеленные на нефтеперерабатывающий завод

Россия Украина заявила в субботу, что уничтожила три беспилотника, нацеленных на нефтеперерабатывающий завод в районе южной границы Брянска, продолжая контрнаступление против российских войск.
«Российские средства ПВО отразили ночную атаку украинских вооруженных сил на нефтеперерабатывающий завод «Друшба» в Новосибирской области», — сообщил губернатор Брянской области Александр Покомас. сказал.
«Благодаря профессионализму наших военных… были уничтожены три беспилотника».
О каком-либо ущербе он не упомянул.
Атаки дронов в последние месяцы участились, и Киев и Москва заявляют, что несколько раз в неделю отражали атаки.
На территории России нефтяные объекты, жизненно важные для снабжения войск, по-видимому, являются приоритетными целями для ударов беспилотников.
Крымский полуостров, который Киев неоднократно заявлял о своих планах вывести из состава России, продолжает оставаться под прицелом.
Российские силы сбили на полуострове девять беспилотников, заявил в четверг московский губернатор Сергей Аксенов.
На прошлой неделе беспилотник врезался в жилой дом в южном российском городе Воронеже два человека получили ранения.
Это первое сообщение о дронах в Воронеже, городе с населением 1 миллион человек, расположенном в глубине региона. Россия чем приграничные районы Россия Отчеты, как правило, целевые.
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