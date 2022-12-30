Россия заявила, что очень обеспокоена падением украинской ракеты над Беларусью

МОСКВА (Рейтер) — Кремль заявил в пятницу, что очень обеспокоен украинской зенитной ракетой, которая была сбита после того, как в четверг пролетела над ближайшим союзником Беларуси.

Минобороны Беларуси сообщило в четверг, что его силы ПВО сбили украинский зенитно-ракетный комплекс С-300 в районе села Гарпаша Брестской области, примерно в 15 км от границы между Беларусью и Украиной.

Это произошло, когда Россия выпустила десятки ракет по городам Украины в рамках одной из крупнейших волн ударов в конфликте.

«Этот инцидент вызывает большую озабоченность не только у нас, но и у наших белорусских партнеров», — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков журналистам в пятницу в первом публичном комментарии Москвы по поводу инцидента, произошедшего около 10:00 (07:00 мск). Четверг. .

С-300 — система ПВО советской эпохи, которая используется как Россией, так и Украиной. В ноябре ракеты С-300, которые, как считается, отклонились от курса украинской ПВО, а также во время российских авиаударов, упали на территорию Польши, члена НАТО, вызвав опасения эскалации, которые были быстро подавлены.

Беларусь позволила Москве использовать свою территорию в феврале в качестве плацдарма для российских сил и техники в начале того, что Россия называет своей «специальной военной операцией» на Украине.

В последние месяцы также наблюдается растущая волна российской и белорусской военной активности в Беларуси.

В пятницу Песков подчеркнул тесные военные отношения между двумя странами, заявив, что они находятся в «постоянном диалоге и постоянной координации».

Однако Минск настаивает на том, что он не вовлечен в конфликт на Украине и не будет участвовать, если его безопасности не будет угрожать Украина или западные союзники Украины.

(Отчетность Reuters; сценарий Джейка Корделла; редактирование Кевина Леви)