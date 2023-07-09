Россия заявила, что перехватила ракету над Крымом и ненадолго остановила движение по главному мосту.

Российские власти в Крыму сообщили в воскресенье, что они сбили крылатую ракету недалеко от города Керчь и ненадолго приостановили движение по Керченскому мосту, соединяющему аннексированные территории с Россией.

Назначенный Москвой губернатор Крыма Сергей Аксенов заявил, что перехват ракеты российскими средствами ПВО не привел к каким-либо разрушениям или жертвам. Он не сообщил никаких подробностей, в том числе о типе ракеты и ее источнике.

Власти соседней Ростовской области в воскресенье также сообщили о сбитой ракете. Губернатор Василий Голубев заявил, что ракета украинская, и ее обломки повредили крыши нескольких зданий. Больше потерь не зафиксировано.

Подобные офлайн-атаки в регионах России, граничащих с Украиной или аннексированным Крымом, стали обычным явлением во время войны в Украине, которая только что перешагнула 500-дневный порог.

Чиновники в российских регионах и назначенные Москвой власти незаконно аннексированного в 2014 году Крыма регулярно сообщают о взрывах, ударах беспилотников и даже о рейдах украинских диверсантов через границу. Киев публично не взял на себя ответственность за эти теракты.

прошлый октябрь, Мощный взрыв серьезно повредил Керченский мост — основной транспортный путь и путь снабжения российских войск в Крыму. Оставить его без работы на несколько недель. В том, что, по-видимому, является первым прямым признанием Киевом причастности Киева, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в субботнем сообщении Telegram назвала нападение одним из основных достижений страны в войне на данный момент.

Маляр писал: «(Прошло) 273 дня с тех пор, как (мы) нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить тыловое обеспечение русских.

Среди других успехов я также упомянул Крейсер «Москва» был потоплен. — то, что российские власти отказались приписывать украинскому нападению.

Пост Маляра в воскресенье привлек внимание российских государственных СМИ и официальных лиц. Пресс-секретарь МИД Мария Захарова в своем онлайн-заявлении, осуждающем нападение, в очередной раз назвала правительство президента Владимира Зеленского «террористическим режимом».

История продолжается

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Один из руководителей обороны, доктор Металлургический завод «Азовсталь» В Мариуполе, который вернулся в Украину в субботу, заявили о своем возвращении на поле боя. Разросшиеся сталелитейные заводы были последним бастионом сопротивления, когда русские войска взяли под свой контроль портовый город в начале войны. Более 2000 защитников «Азовстали» в середине мая 2022 года покинули сталелитейные заводы и попали в российский плен.

Пятеро командиров, некоторые из которых служили в полку Национальной гвардии «Азов», который Россия объявила неонацистами, были освобождены в сентябре. Обмен пленными Их увезли в Турцию, где они должны были оставаться до конца войны под защитой президента Турции. Однако в субботу Зеленский отправил их обратно в Украину. Немедленного официального объяснения того, как это впишется в условия обмена, не последовало.

Выступая перед журналистами в Украине по возвращении, Денис Прокопенко — один из пяти командиров — сказал, что вернется на поле боя. Я глубоко убежден, что армия — это командная работа. С сегодняшнего дня мы будем продолжать бороться с вами. «Мы обязательно скажем свое слово в борьбе», — цитируют Прокопенко украинские СМИ.

— Число погибших в результате российского ракетного удара по городу Лиман в частично оккупированной Донецкой области, подвергшемуся бомбардировке в субботу, возросло до девяти в воскресенье. Лиман находится в нескольких километрах от линии фронта, где российские войска в последнее время активизировали бои в Кременских лесах.