Россия заявила, что подняла истребитель, чтобы перехватить британский самолет-разведчик недалеко от Крыма

МОСКВА (Рейтер). В четверг Россия заявила, что пробралась на истребитель, чтобы перехватить британский самолет-разведчик, действовавший недалеко от черноморского полуострова Крым, который Москва аннексировала у Украины в 2014 году.

Министерство обороны России заявило, что британское вторжение было частью более широкой эскалации военной активности Соединенных Штатов и их союзников в Черноморском регионе, на что президент Владимир Путин пожаловался канцлеру Германии Ангеле Меркель в телефонном разговоре в четверг.

В министерстве заявили, что они доползли на истребителе Су-30, чтобы перехватить британский разведывательный самолет Boeing RC-135, который, по его словам, пытался подойти к Крыму. В нем добавлено, что британский самолет изменил курс в сторону от Крымского полуострова после сближения с российским самолетом.

Кремль заявил, что Путин сказал Меркель по телефону в четверг, что действия Запада в Черноморском регионе являются дестабилизирующими, опасными и провокационными.

Министерство обороны сообщило в своем заявлении, что активизация деятельности НАТО за последние 24 часа включала два американских военных корабля, стратегическую авиацию и четыре самолета-разведчика НАТО, в том числе британский самолет.

По ее словам, это похоже на попытку НАТО изучить потенциальный театр военных действий, что, по ее словам, может быть полезно в случае, если Украина попытается силой вернуть себе восточный регион Донбасса, над которым она потеряла контроль из-за поддержки России. сепаратисты в 2014 году.

По ее словам, за двумя американскими кораблями следили два российских военных корабля.

Британский военный корабль HMS Defender в июне применил то, что Лондон назвал международно признанными правилами свободы судоходства в украинских территориальных водах недалеко от Крыма, что вызвало резкую реакцию Москвы.

Россия аннексировала Крым у Украины в 2014 году и заявляет, что воды вокруг нее теперь принадлежат Москве, хотя большинство стран продолжают признавать полуостров как украинский.

(Отчетность Эндрю Осборна) Редактирование Тома Палмфорта

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