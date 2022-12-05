Россия заявила, что призвала Израиль не прекращать переброску техники из Сирии в Украину

Сообщается, что Россия потребовала, чтобы Израиль не мешал и не препятствовал переброске оборонной техники из Сирии в Украину.
Общественная телекомпания Хана со ссылкой на израильского чиновника, причастного к этому вопросу, заявила в воскресенье, что израильские и российские официальные лица в последние дни проводят переговоры по поводу опасений Кремля.
Посольство России не ответило на запрос сети о комментарии.
Израиль и Россия уже давно координируют свои операции в сирийском воздушном пространстве, чтобы избежать конфликта, и отношения были натянутыми после вторжения России в Украину в начале этого года.
Израиль нанес сотни ударов в Сирии, не дав Ирану закрепиться там и остановив поставки передового оружия прокси-иранской террористической группировке «Хизбалла» в Ливане.
Тем временем Россия предоставила своему союзнику Сирии тысячи военнослужащих и военную технику.
В октябре The New York Times сообщил Россия выводит свои войска в Сирии из-за перебоев с поставками в ходе продолжающейся войны на Украине, включая демонтаж сложной системы ПВО С-300, которая представляла серьезную угрозу для операций израильских ВВС в стране.
Оказывая гуманитарную помощь, Израиль придерживается строгой политики отказа от военной помощи Украине после вторжения российских войск 24 февраля, включая системы, помогающие перехватывать атаки российских ракет и беспилотников.
Ключевой причиной такой политики, по-видимому, является стратегическая потребность Израиля в сохранении свободы действий в Сирии.
Тем не менее, Иерусалим, похоже, в последнее время с энтузиазмом относится к идее снабжения Кремля ударными беспилотниками, поскольку Иран поставляет Кремлю оборонное оборудование.
Неясно, изменит ли ход войны новый премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
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