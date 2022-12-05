Top News

Россия заявила, что призвала Израиль не прекращать переброску техники из Сирии в Украину

5 декабря, 2022
Vsevolod Egorov

Сообщается, что Россия потребовала, чтобы Израиль не мешал и не препятствовал переброске оборонной техники из Сирии в Украину.

Общественная телекомпания Хана со ссылкой на израильского чиновника, причастного к этому вопросу, заявила в воскресенье, что израильские и российские официальные лица в последние дни проводят переговоры по поводу опасений Кремля.

Посольство России не ответило на запрос сети о комментарии.

Израиль и Россия уже давно координируют свои операции в сирийском воздушном пространстве, чтобы избежать конфликта, и отношения были натянутыми после вторжения России в Украину в начале этого года.

Израиль нанес сотни ударов в Сирии, не дав Ирану закрепиться там и остановив поставки передового оружия прокси-иранской террористической группировке «Хизбалла» в Ливане.

Тем временем Россия предоставила своему союзнику Сирии тысячи военнослужащих и военную технику.

Это изображение опубликовано сирийскими СМИ после израильского авиаудара по авиабазе Шайрат к югу от Хомса 13 ноября 2022 года. (Социальные сети; используется в соответствии с разделом 27a Закона об авторском праве)

В октябре The New York Times сообщил Россия выводит свои войска в Сирии из-за перебоев с поставками в ходе продолжающейся войны на Украине, включая демонтаж сложной системы ПВО С-300, которая представляла серьезную угрозу для операций израильских ВВС в стране.

Оказывая гуманитарную помощь, Израиль придерживается строгой политики отказа от военной помощи Украине после вторжения российских войск 24 февраля, включая системы, помогающие перехватывать атаки российских ракет и беспилотников.

Ключевой причиной такой политики, по-видимому, является стратегическая потребность Израиля в сохранении свободы действий в Сирии.

READ  Максар показывает опорные пункты российских вагнеровцев под Горским в Луганской области

Тем не менее, Иерусалим, похоже, в последнее время с энтузиазмом относится к идее снабжения Кремля ударными беспилотниками, поскольку Иран поставляет Кремлю оборонное оборудование.

Неясно, изменит ли ход войны новый премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Израильская политика проста

Я присоединился к The Times of Israel после того, как несколько лет освещал американскую и израильскую политику для новостных организаций на иврите.

Я считаю, что ответственное освещение израильских политиков представляет собой 360-градусный взгляд на их слова и действия, сообщая не только о том, что происходит, но и о том, что это означает в более широком контексте израильского общества и региона.

Это трудно сделать, потому что вы редко можете принимать политиков за чистую монету — вы должны приложить дополнительные усилия, чтобы представить весь контекст и попытаться преодолеть свои собственные предубеждения.

Я горжусь нашей работой по рассказу истории израильской политики. Прямо и подробно. Я считаю, что Израиль сильнее и демократичнее, когда профессиональные журналисты хорошо справляются с этой сложной работой.

Поддержите нашу работу, присоединившись Сообщество The Times of Israel Это помогает гарантировать, что мы можем продолжать делать это.

Спасибо,
Таль Шнайдер, политический обозреватель

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Уже вступил? Войдите, чтобы прекратить просмотр этого

Вы преданный читатель

Вот почему десять лет назад мы запустили The Times of Israel, чтобы предоставлять такие проницательным читателям, как вы, обязательные к прочтению новости об Израиле и еврейском мире.

Итак, теперь у нас есть запрос. В отличие от других новостных станций, мы не устанавливаем платный доступ. Но поскольку журналистика, которой мы занимаемся, стоит дорого, мы приглашаем читателей, которые стали критически настроенными читателями The Times of Israel, присоединиться к нам. Таймс израильского сообщества.

READ  Россия потребовала вывода войск из Сирии для усиления своих сил на Украине

Вы можете поддержать наш качественный журнал за 6 долларов в месяц, наслаждаясь The Times of Israel. Свободный от рекламыА также доступ Эксклюзивный контент Доступно только для членов сообщества Times of Israel.

Спасибо,
Дэвид Горовиц, редактор-основатель The Times of Israel

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Уже вступил? Войдите, чтобы прекратить просмотр этого

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.