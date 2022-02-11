Россия заявила, что прорыва на переговорах в Берлине по украинскому конфликту нет

Козак сказал, что переговоры в четверг при посредничестве Германии и Франции провалились из-за разногласий между интерпретацией Россией и Украиной соглашения о прекращении огня 2015 года, известного как Минские соглашения.

Его украинский коллега Андрей Ермак сказал четыре стороны «не смогли договориться ни о каком совместном документе», но выразили надежду, что они продолжат переговоры «очень скоро».

“К сожалению, почти девять часов переговоров закончились без каких-либо видимых, осязаемых результатов, выраженных в документах,Полпред Кремля Дмитрий Козак сказал журналисты во время ночного брифинга.

Россия и Украина не смогли добиться прорыва на марафонских переговорах в Берлине, направленных на прекращение давнего конфликта с промосковскими сепаратистами на востоке Украины, заявил представитель Кремля рано утром в пятницу.

Четыре страны работают над достижением мирного соглашения для восточной Украины с 2014 года и известны под общим названием «Нормандская группа».

После предыдущих переговоров в Париже в прошлом месяце Москва, Киев, Париж и Берлин выступили с заявлением, в котором выражается приверженность «безоговорочному соблюдению режима прекращения огня».

Переговоры в Берлине и Париже были направлены на прекращение восьмилетнего сепаратистского конфликта на востоке Украины и не касались недавней напряженности в связи с наращиванием российских войск у украинских границ.

В то время как встреча президента Франции Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным на этой неделе породила надежды на скорое ослабление напряженности, переговоры в Берлине «уничтожили эти надежды», отмечает деловая газета «КоммерсантЪ». написал.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в пятницу заявил, что Москва разочарована тем, что переговоры в Берлине не дали результатов, обвинив Киев в неспособности «выполнить свои обязательства», а западные правительства — в «проблемах с прочтением» соглашения о прекращении огня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на этой неделе, что рассчитывает встретиться со своими российскими, французскими и немецкими коллегами «в ближайшем будущем».

Кремль пока отказывается от прямых переговоров с Путиным, и Козак сказал, что четырехсторонний саммит в настоящее время «не стоит на повестке дня».

Западные страны были обеспокоены тем, что Россия может использовать обострение боевых действий на линии фронта между украинскими солдатами и сепаратистами в качестве предлога для начала вторжения в соседнюю страну.

Ожидается, что на следующей неделе российские законодатели рассмотрят предложение о признании удерживаемых сепаратистами регионов, известных как Донбасс.

Агентство AFP предоставило отчет.