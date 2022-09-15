Россия заявила, что ракеты большой дальности США, нацеленные на Киев, пересекут красную черту

МОСКВА (Рейтер) — МИД России заявил в четверг, что если США решат поставить Киеву ракеты большой дальности, то они перейдут «красную черту» и станут «стороной конфликта».

Пресс-секретарь МИД Мария Захарова заявила на брифинге, что Россия «оставляет за собой право защищать свою территорию».

Вашингтон открыто поставляет Украине передовые ракеты GMLRS, запускаемые из пусковых установок HIMARS, которые могут поражать цели на расстоянии 80 километров (50 миль).

«Если Вашингтон решит снабдить Киев ракетами большой дальности, он перейдет красную черту и станет прямой стороной конфликта», — заявила Захарова.

Представители США говорят, что Украина пообещала не использовать американские ракеты для нанесения ударов по самой России.

Пусковые установки HIMARS также могут использоваться для запуска тактических ракет большой дальности ATACMS, которые могут иметь дальность действия до 300 км. Высокопоставленный украинский чиновник 19 августа отказался сообщить, есть ли сейчас в Киеве ATACMS.

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Полного публичного объяснения атаке 9 августа по российской авиабазе в Саках, примерно в 200 км от ближайшего контролируемого Украиной региона в Крыму, который Москва оккупировала в 2014 году и который считается территорией России, не было.

Украина запросила и получила большое количество оружия от Соединенных Штатов и других западных союзников, чтобы помочь ей противостоять российским вооруженным силам, которые были отправлены на Украину в феврале.

Москва заявляет, что отправила войска, чтобы предотвратить использование Украины в качестве платформы для агрессии Запада и защитить русскоязычных. Киев и его западные союзники отвергают эти аргументы как необоснованные оправдания для агрессивной войны в имперском стиле.

(Отчетность Reuters; редактирование Кевина Леви и Питера Графа)