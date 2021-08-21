World

Россия заявила, что Сирия сбила 22 из 24 израильских ракет во время авиаудара

21 августа, 2021
Toma Kulikov

В пятницу российские военные заявили, что сирийские силы ПВО сбили 22 ракеты, выпущенные израильскими военными самолетами во время воздушного налета на цели в Сирии.

Бригадный генерал Вадим Колет, глава Российского центра военного примирения в Сирии, заявил, что шесть израильских боевых самолетов нанесли удар по объектам в мухафазах Дамаск и Хомс из воздушного пространства Ливана в четверг вечером.

Коллетт сказал, что сирийские подразделения ПВО сбили 22 из 24 ракет, выпущенных израильскими военными самолетами из российских систем ПВО «Панцирь-С» и «Бук-М2».

Не было немедленной реакции со стороны Израиля, который редко комментирует свои военные операции в Сирии.

Сирия регулярно заявляет, что сбивает израильские ракеты. Аналитики сирийской войны в целом считают, что подобные утверждения, звучащие почти после каждого авиаудара Израиля, являются ложным и пустым хвастовством.

Россия, снабжающая Сирию средствами противовоздушной обороны, также заинтересована в том, чтобы показать, что они не являются неэффективными.

Заявление Колетт последовало за сообщениями официального сирийского информационного агентства (SANA) о том, что сирийские подразделения ПВО отреагировали на израильский воздушный налет на сельскую местность Дамаска и центральную провинцию Хомс.

Официальных сообщений о жертвах не поступало, но британский военный наблюдатель сообщил в пятницу, что в результате ударов погибли четыре проиранских боевика, союзников режима Дамаска.

Сирийский наблюдательный центр по правам человека заявил, что израильские ракеты были нацелены на “склады оружия и военные объекты”, принадлежащие ливанской шиитской “Хезболле”, в районе Аль-Карра к северо-западу от мухафазы Дамаск, недалеко от мухафазы Хомс и ливанской границы.

Ракета ПВО, внизу по центру, направляется к тому, что похоже на ракету, выпущенную по Сирии, на видео, распространенном Syrian Regime News. (Скриншот: YouTube / SANA)

В результате ударов погибли четыре члена поддерживаемой Ираном группировки, но не сразу стало ясно, сирийцы они или ливанцы, по данным War Monitor, просирийской оппозиционной организации из Великобритании с неопределенным финансированием.

READ  В сообщении говорится, что Франция несет «огромную» ответственность за геноцид в Руанде.

Ливанские СМИ также сообщили, что две ракеты упали в районе Каламуна на изрезанной границе между Ливаном и Сирией, хотя неясно, были ли ракеты результатом предполагаемых авиаударов или ошибочного перехвата.

Израиль нанес сотни воздушных ударов внутри Сирии в контексте гражданской войны в стране, нацелившись на предполагаемые поставки оружия, предназначенные для поддерживаемой Ираном ливанской группировки «Хезболла», которая сражается вместе с сирийскими правительственными силами. Такие процессы редко признаются или обсуждаются.

Россия ведет военную кампанию в Сирии с 2015 года, чтобы помочь правительству президента Башара Асада восстановить контроль над большей частью страны после разрушительной гражданской войны. Москва также помогла модернизировать сирийские военные арсеналы и обучить ее персонал.

Климатический кризис и ответственная журналистика

Как экологический корреспондент The Times of Israel, я пытаюсь передать факты и научные данные, стоящие за изменением климата и деградацией окружающей среды, объяснить и критиковать официальную политику, которая влияет на наше будущее, и описать израильские технологии, которые могут стать частью решения. .

Я увлечен миром природы и разочарован мрачным отсутствием осведомленности об экологических проблемах, которое демонстрирует большинство общественности и политиков в Израиле.

Я горжусь тем, что внес свой вклад в то, чтобы должным образом проинформировать читателей Times of Israel об этой жизненно важной теме – той, которая может повлиять на изменение политики и действительно произойти.

Ваша поддержка через членство в Сообщество The Times of IsraelМы можем продолжить нашу важную работу. Присоединитесь ли вы к нашему сообществу сегодня?

Спасибо,

Сью Суркисрепортер по окружающей среде

Присоединяйтесь к сообществу Times of Israel

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Уже участник? Войдите, чтобы больше не видеть это

READ  В России зарегистрированы первые случаи заболевания людей птичьим гриппом H5N8

ты серьезен мы ценим это!

Вот почему мы приходим на работу каждый день – чтобы предоставить таким взыскательным читателям, как вы, обязательные к прочтению материалы об Израиле и еврейском мире.

Пока у нас есть запрос. В отличие от других новостных агентств, мы не внедрили платный доступ. Но поскольку журналистика, которую мы делаем, стоит дорого, мы приглашаем читателей, которым The Times of Israel стала важной, чтобы поддержать нашу работу, присоединившись к Сообщество The Times of Israel.

Всего за 6 долларов в месяц вы можете поддержать нашу качественную журналистику, наслаждаясь The Times of Israel. Бесплатные объявления, а также доступ к эксклюзивному контенту, доступному только членам сообщества Times of Israel.

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Присоединяйтесь к нашему сообществу

Уже участник? Войдите, чтобы больше не видеть это

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *