Россия заявила, что Сирия сбила 22 из 24 израильских ракет во время авиаудара

В пятницу российские военные заявили, что сирийские силы ПВО сбили 22 ракеты, выпущенные израильскими военными самолетами во время воздушного налета на цели в Сирии.

Бригадный генерал Вадим Колет, глава Российского центра военного примирения в Сирии, заявил, что шесть израильских боевых самолетов нанесли удар по объектам в мухафазах Дамаск и Хомс из воздушного пространства Ливана в четверг вечером.

Коллетт сказал, что сирийские подразделения ПВО сбили 22 из 24 ракет, выпущенных израильскими военными самолетами из российских систем ПВО «Панцирь-С» и «Бук-М2».

Не было немедленной реакции со стороны Израиля, который редко комментирует свои военные операции в Сирии.

Сирия регулярно заявляет, что сбивает израильские ракеты. Аналитики сирийской войны в целом считают, что подобные утверждения, звучащие почти после каждого авиаудара Израиля, являются ложным и пустым хвастовством.

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Россия, снабжающая Сирию средствами противовоздушной обороны, также заинтересована в том, чтобы показать, что они не являются неэффективными.

Заявление Колетт последовало за сообщениями официального сирийского информационного агентства (SANA) о том, что сирийские подразделения ПВО отреагировали на израильский воздушный налет на сельскую местность Дамаска и центральную провинцию Хомс.

Официальных сообщений о жертвах не поступало, но британский военный наблюдатель сообщил в пятницу, что в результате ударов погибли четыре проиранских боевика, союзников режима Дамаска.

Сирийский наблюдательный центр по правам человека заявил, что израильские ракеты были нацелены на “склады оружия и военные объекты”, принадлежащие ливанской шиитской “Хезболле”, в районе Аль-Карра к северо-западу от мухафазы Дамаск, недалеко от мухафазы Хомс и ливанской границы.

Ракета ПВО, внизу по центру, направляется к тому, что похоже на ракету, выпущенную по Сирии, на видео, распространенном Syrian Regime News. (Скриншот: YouTube / SANA)

В результате ударов погибли четыре члена поддерживаемой Ираном группировки, но не сразу стало ясно, сирийцы они или ливанцы, по данным War Monitor, просирийской оппозиционной организации из Великобритании с неопределенным финансированием.

Ливанские СМИ также сообщили, что две ракеты упали в районе Каламуна на изрезанной границе между Ливаном и Сирией, хотя неясно, были ли ракеты результатом предполагаемых авиаударов или ошибочного перехвата.

Израиль нанес сотни воздушных ударов внутри Сирии в контексте гражданской войны в стране, нацелившись на предполагаемые поставки оружия, предназначенные для поддерживаемой Ираном ливанской группировки «Хезболла», которая сражается вместе с сирийскими правительственными силами. Такие процессы редко признаются или обсуждаются.

Россия ведет военную кампанию в Сирии с 2015 года, чтобы помочь правительству президента Башара Асада восстановить контроль над большей частью страны после разрушительной гражданской войны. Москва также помогла модернизировать сирийские военные арсеналы и обучить ее персонал.