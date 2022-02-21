Россия заявила, что снаряд из Украины уничтожил ее пограничный пункт

В воскресенье Индия призвала членов семей сотрудников посольства в Украине, а также студентов и граждан держаться подальше от этой восточноевропейской страны на фоне растущей напряженности в отношениях с Россией. Указания для студентов и других граждан пришли из посольства Индии в Кии в воскресенье. Это вторая консультация за неделю, и она имеет более сильный тон, чем предыдущая, со ссылкой на напряженность и неопределенность «высокого уровня».

Лидеры США говорят, что Россия в воскресенье отменила предыдущие обещания вывести десятки тысяч военнослужащих с северной границы Украины, что сделало Россию на один шаг ближе к тому, что они называют запланированным вторжением в Украину.

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Российская операция продлевает то, что она первоначально называла военными учениями, которые должны были закончиться в воскресенье, в результате чего 30 000 российских военнослужащих будут направлены в соседнюю с Украиной Беларусь на севере. В их числе не менее 150 000 российских военнослужащих, дислоцированных в настоящее время за пределами украинской границы с танками, боевыми самолетами, артиллерией и другой военной техникой. Продолжающееся развертывание российских войск в Беларуси вызвало опасения, что украинская столица Киев может быть использована для уничтожения города, в котором проживает около 3 миллионов человек, менее чем за три часа езды.

Сотрудник украинской службы трогает собаку в первом ряду возле города Новолуганский в Донецкой области Украины. (Рейтер)

Между тем, несмотря на растущую критику со стороны Киева и внутренних конкурентов, администрация Байдена отказалась ввести санкции против России в преддверии широко ожидаемого российского вторжения в Украину.

В картинках: спутниковые фотографии дают представление о кризисе в Украине с высоты птичьего полета

Официальные лица США утверждают, что разрешение правительству Владимира Путина до того, как он вторгнется, гарантирует, что такой кризис произойдет немедленно. «В первом случае санкции были направлены на то, чтобы не дать России начать войну. Как только вы их спровоцируете, блокада исчезнет», — заявил министр иностранных дел Энтони Блинкен в программе CNN «О положении в стране».