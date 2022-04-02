Россия заявила, что сотрудничество в космосе возможно только после снятия санкций

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин идет перед космическим кораблем «Союз МС-20», который стоит на стартовой площадке незадолго до взрыва, вместе с космонавтом Роскосмоса Александром Мисуркиным, японским предпринимателем Юсаку Маэдзавой и помощником по производству Йозо Хирано на Международной космической станции (МКС) на Байконуре. Космодром, Казахстан, 8 декабря 2021 г. REUTERS/Shamil Zomatov/Pool

(Рейтер) — Восстановление нормальных отношений между партнерами по Международной космической станции и другим совместным космическим проектам станет возможным только после отмены западных санкций в отношении Москвы, заявил в субботу российский космический директор.

Цель санкций — «убить российскую экономику, ввергнуть наш народ в отчаяние и голод и поставить нашу страну на колени», — заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем блоге в социальных сетях. «У них это не получится, но намерения ясны», — добавил он.

«По этой причине я считаю, что восстановление нормальных отношений между партнерами Международной космической станции (МКС) и других проектов возможно только путем полного и безоговорочного снятия незаконных санкций», — сказал Рогозин.

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Рогозин добавил, что ожидания Роскосмоса по поводу прекращения сотрудничества по Международной космической станции с космическими агентствами США, Канады, Евросоюза и Японии будут доложены российским властям в ближайшее время. Ранее он заявлял, что санкции могут «разрушить» американо-российское партнерство в отношении Международной космической станции.

Запад ввел широкие санкции против России в связи с тем, что Москва называет «специальной военной операцией» на Украине, которая началась 24 февраля.

Несмотря на напряженность, в среду американский астронавт и два российских космонавта благополучно приземлились в Казахстане, покинув космическую станцию ​​на борту одной и той же капсулы. Подробнее

В прошлом месяце Европейское космическое агентство заявило, что приостанавливает сотрудничество с Роскосмосом по миссии марсохода ExoMars по поиску признаков жизни на Марсе.

Британский спутниковый проект OneWeb заявил в прошлом месяце, что он заключил контракт со SpaceX Илона Маска на вывод своих спутников на орбиту после того, как 4 марта запуск 36 спутников с российского космодрома Байконур в Казахстане был отменен из-за требований Москвы в последнюю минуту. Подробнее

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(Отчетность агентства Reuters под редакцией Фрэнсис Керри)

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