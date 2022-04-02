Россия заявила, что сотрудничество в космосе возможно только после снятия санкций

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(Рейтер) — Восстановление нормальных отношений между партнерами по Международной космической станции и другим совместным космическим проектам станет возможным только после отмены западных санкций в отношении Москвы, заявил в субботу российский космический директор.
Цель санкций — «убить российскую экономику, ввергнуть наш народ в отчаяние и голод и поставить нашу страну на колени», — заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем блоге в социальных сетях. «У них это не получится, но намерения ясны», — добавил он.
«По этой причине я считаю, что восстановление нормальных отношений между партнерами Международной космической станции (МКС) и других проектов возможно только путем полного и безоговорочного снятия незаконных санкций», — сказал Рогозин.
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Рогозин добавил, что ожидания Роскосмоса по поводу прекращения сотрудничества по Международной космической станции с космическими агентствами США, Канады, Евросоюза и Японии будут доложены российским властям в ближайшее время. Ранее он заявлял, что санкции могут «разрушить» американо-российское партнерство в отношении Международной космической станции.
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(Отчетность агентства Reuters под редакцией Фрэнсис Керри)
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