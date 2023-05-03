Россия заявила, что Украина пыталась убить Путина ночным ударом беспилотника по Кремлю

Россия утверждает, что за ночь сбила два беспилотника

Украина отрицает свою ответственность, предупреждает о «террористической провокации», Россия заявляет, что оставляет за собой право принять ответные меры

Российское агентство заявило, что Путина в Кремле в это время не было

3 мая (Рейтер) — Россия в среду обвинила Украину в организации ночной атаки беспилотников на Кремль в попытке убить президента Владимира Путина. Это самое серьезное обвинение, которое Москва выдвинула Киеву за более чем 14 месяцев войны.

Президент Владимир Зеленский сразу же опроверг вмешательство Украины, заявив на пресс-конференции в Хельсинки: «Мы не нападаем на Путина или Москву, мы воюем на своей территории».

Высокопоставленный представитель президента Украины заявил, что этот инцидент свидетельствует о том, что Москва готовилась к крупной «террористической провокации».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не может подтвердить сообщение о нападении и что заявления России следует воспринимать с «очень большой долей скептицизма».

Россия оставляет за собой право принять ответные меры, заявили в офисе Путина, поскольку российские сторонники жесткой линии требуют немедленного возмездия против Зеленского.

«Два летательных аппарата нацелены на Кремль. В результате своевременных действий военных и спецслужб с применением радиолокационных боевых комплексов устройства были выведены из строя», — говорится в сообщении президента.

«Расцениваем данные действия как спланированный теракт и покушение на жизнь Президента. В канун Дня Победы состоялся парад 9 мая, в рамках которого также запланирован приезд иностранных гостей…

«Российская сторона оставляет за собой право принимать ответные меры по своему усмотрению».

На видео виден взрыв над Кремлем

БАСА, Telegram-канал, связанный с российскими правоохранительными органами, опубликовал видео, на котором летающий объект приближается к куполу здания Сената Кремля с видом на Красную площадь, место проведения парада Победы в следующий вторник, и незадолго до того, как взорвался в ярком свете. достигает этого.

На двух похожих видео, размещенных в социальных сетях, видно, как два объекта летят в одном направлении к куполу в 2:27 и 2:43 по часам Спасской башни Кремля. Первый, похоже, уничтожил лишь облако дыма, а второй оставил горящие обломки в куполе.

Проверка Рейтер времени и места показала, что видео, вероятно, были подлинными, хотя, если бы Украина была замешана, она, возможно, серьезно надеялась убить Путина ударом беспилотника по Кремлю — массивной исторической крепости, обнесенной стеной. Сердце Москвы.

Советник украинского президента Михаил Подоляк в комментариях, направленных Рейтер, заявил: «На мой взгляд, и «сообщения о нападении на Кремль», и предполагаемый одновременный арест украинских диверсантов в Крыму… явно указывают на подготовку. Масштабная террористическая провокация со стороны России в ближайшие дни».

Изображение Рейтер

Вячеслав Володин, влиятельный спикер нижней палаты российского парламента, призвал к использованию «оружия, способного остановить и уничтожить киевский террористический режим».

Бывший президент Дмитрий Медведев, ныне заместитель председателя Совета безопасности России, сказал, что инцидент «не оставил нам другого выбора, кроме как физически устранить Зеленского и его банду».

Путин «редко ходит в Кремль»

Но Марк Галлиотти, британский эксперт по России, сказал, что маловероятно, что Путин, «который редко бывает в Кремле, не говоря уже о том, чтобы остаться на ночь», стал мишенью.

«Если мы считаем это украинской атакой, считайте это упреждающим ударом, демонстрацией возможностей и заявлением о намерениях: «Не думайте, что Москва в безопасности», — написал Галлиотти в Twitter.

В администрации президента заявили, что обломки дронов были разбросаны по территории Кремля, но жертв и материального ущерба нет.

Информационное агентство РИА сообщило, что Путина в то время не было в Кремле, и он работал в среду в своей резиденции в Ново-Окарьево под Москвой.

День Победы — это крупный государственный праздник, посвященный поражению нацистской Германии во Второй мировой войне, и возможность для Путина сплотить россиян вокруг того, что он называет своей «специальной военной операцией» на Украине.

Россия отмечает это событие грандиозным военным парадом на Красной площади, места для которого уже расставлены.

Государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что марш, который, как объявил Кремль на прошлой неделе, будет проходить под усиленной охраной, все же состоится.

До того, как было объявлено об атаке беспилотников, через 10 часов после события мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ввел немедленный запрет на несанкционированные полеты дронов.

Россия обвинила Украину в нескольких трансграничных атаках с начала войны, включая декабрьские атаки на авиабазу, где размещены стратегические бомбардировщики, способные нести ядерные боеголовки глубоко внутри территории России. В феврале в Коломне, примерно в 110 км от центра Москвы, разбился беспилотник.

Украина, как правило, отрицает свою ответственность за нападения на Россию или связанный с Россией Крым, хотя киевские официальные лица часто отмечают такие нападения загадочными или насмешливыми комментариями.

Об этом сообщает агентство Рейтер. Монтаж Кевина Лиффи

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