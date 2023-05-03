Россия заявила, что Украина пыталась убить Путина с помощью беспилотника в Кремле

В среду Россия заявила, что Украина пыталась убить президента Владимира Путина в результате атаки беспилотников на Кремль ночью, что вызвало опровержения со стороны Киева и гневные призывы к мести со стороны националистов в Москве.

Обвинение Кремля без предоставления доказательств стало последним в серии инцидентов, о которых сообщалось вдали от линии фронта. В Киеве заявили, что не имеют никакого отношения к предполагаемому инциденту, и предположили, что это может быть использовано в качестве предлога для новой российской атаки на территории Украины.

Три американских чиновника сообщили NBC News, что США не получили предварительного уведомления, если Украина нанесла удар беспилотником по Кремлю. Двое из официальных лиц выразили скептицизм в отношении того, что беспилотник может приблизиться к Кремлю, учитывая тот факт, что у России есть множество защищающих его систем ПВО.

Атака в сердце Москвы, даже если она будет сорвана, стала бы драматической иллюстрацией слабости России перед ожидаемой украинской контратакой, направленной на вытеснение кремлевских сил с оккупированной территории.

В заявлении Кремля говорится, что российские военные и спецназ вывели из строя два атакующих беспилотника, в результате чего обломки упали на территорию Дома правительства. заявление на своем сайте.

Он обвинил в предполагаемом нападении Украину, но сказал, что никто не пострадал.

«Мы рассматриваем эти действия как спланированную террористическую атаку и покушение на президента, совершенные до дня «Д», — говорится в заявлении, относящемся к празднованию в Советском Союзе 9 мая победы Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне.

«Россия оставляет за собой право принимать контрмеры, где и когда она сочтет это целесообразным», — добавила она.

Кремль заявил, что Путина не было в здании во время предполагаемого нападения. Михаил Климентьев/AP

Видео, на которых в среду над Кремлем взорвался объект, горит крыша здания и поднимается дым, распространились в соцсетях.

Президент Украины Владимир Зеленский отрицал, что за терактом стоит его страна.

«Мы не атакуем Путина или Москву», — сказал он на пресс-конференции в столице Финляндии Хельсинки, где он встречался с премьер-министрами четырех стран Севера.

Он сказал: «Мы сражаемся за свои земли, мы защищаем наши села и города». У нас не хватает даже оружия для этого. Вот почему мы не используем его где-либо еще. У нас дефицит. Мы не можем использовать все и везде.

Его комментарии прозвучали после того, как один из его советников, Михаил Подоляк, предположил, что причиной может быть «партизанская деятельность местных сил сопротивления». Он добавил, что эта новость является признаком того, что Россия готовится к собственной «крупномасштабной террористической атаке».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил официальному РИА Новости, что Путина не было в Кремле во время предполагаемого нападения, а он работал возле президентской резиденции в Подмосковье. В Кремле заявили, что инцидент не повлиял на график работы президента.

Песков добавил, что планы по проведению митинга в честь Дня Победы на Красной площади остаются в силе, сообщает агентство.

Позже Дмитрий Медведев, бывший президент России и один из самых откровенных сторонников войны, заявил РИА Новости, что «не оставалось другого выбора, кроме как физически устранить Зеленского и его банду».

Но некоторые военные аналитики задаются вопросом, можно ли считать предполагаемый инцидент попыткой убийства.

«Это выглядит # Украина (Предполагая, что это была Украина) пытается вернуть войну домой #Россияпутем поражения символических целей», — сказал Майкл А. Горовиц, геополитический аналитик и аналитик по вопросам безопасности, а также глава разведывательного отдела консалтинговой фирмы Le Bec. в твиттере.

Россия часто обвиняла Украину в планировании терактов внутри страны, часто встречая официальные опровержения.

Два американских чиновника скептически отнеслись к тому, что любые беспилотники, которые Вашингтон мог предоставить Украине, могли быть использованы в предполагаемой атаке в среду, потому что им пришлось бы лететь очень далеко от Украины на всем пути к Кремлю. Ни один из официальных лиц не смог определить, может ли отчет быть дезинформационной кампанией России, добавив, что они все еще пытаются это выяснить.

«Я готов принять все, что исходит от Кремля, с большой долей скептицизма», — заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен на всемирном мероприятии, посвященном свободе прессы.

Согласно обнародованным документам американской разведки, украинские агенты проводили атаки беспилотников на территории России вопреки желанию США и Запада.

Джеймс Никси, директор программы по России и Евразии аналитического центра Chatham House в Лондоне, сказал, что он также скептически относится к версии Кремля.

Давайте проясним, что это такое. Это не покушение на Владимира Путина. Это то, что говорит Кремль», — сказал он в комментарии по электронной почте.

«Две наиболее вероятные возможности — это «предупредительный выстрел» Киева или операция Москвы под ложным флагом, направленная на то, чтобы оправдать более интенсивные атаки на Украине или увеличение призыва на военную службу», — добавил он.

Предполагаемый инцидент произошел через 14 месяцев после российского вторжения в Украину и перед ожидаемой контратакой киевских военных.

Русские силы изо всех сил пытались добиться существенного прогресса в своей собственной кампании зимой, кампания была сосредоточена вокруг жестокой битвы в восточном городе Бахмут, которая, похоже, дорого обошлась обеим сторонам.

После внутренней негативной реакции на сотни тысяч военных резервистов, призванных в прошлом году, Кремль недавно активизировал свои усилия по вербовке добровольцев для ведения боевых действий в Украине с помощью рекламных кампаний и нового законодательства.

Но он также все чаще становится свидетелем того, как война возвращается домой в недавней волне инцидентов внутри страны, поскольку обе стороны, по-видимому, наносят удары беспилотниками в преддверии следующего решающего боя.

Ранее в среду произошел крупный пожар на складе горючего возле крупного моста, соединяющего Россию с оккупированным Крымом. Власти обвинили в аварии нападение беспилотника, которое через несколько дней после другого вызвало пожар на близлежащей нефтяной станции, а взрывы сошли с рельсов грузовых поездов в районе на границе с Украиной.

Тем временем Федеральная служба безопасности России арестовала семь человек, которые, по ее словам, были связаны с украинской разведкой и планировали «серию громких диверсий и террористических актов» на аннексированном полуострове.

Российские боевые ястребы также вошли в ситуацию после предполагаемой атаки беспилотников на Кремль, размышляя о возможной ответной эскалации со стороны Москвы.

— Может быть, ты сейчас начнешь по-настоящему? Об этом в Telegram сообщила глава государственной телекомпании RT Маргарита Симоньян.

Симоньян — один из самых провоенных общественных деятелей страны.

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в посте в Telegram потребовал «применения оружия, способного остановить и уничтожить киевский террористический режим».

Евгений Пригожин, основатель российской группы Вагнера, наемники которой возглавили атаку на Бахмут, заявил, что украинская контратака уже началась.

«Враг активизировался за пределами исторических границ Украины — Российской Федерации», — говорится в заявлении Пригожина.

«Мы видим ситуацию в наших разных регионах: поезда, дроны и т. д. Так что, думаю, уже все прошло. Когда активизируется? Думаю, в ближайшее время, может, дни.