Россия заявила, что украинские системы ПВО дестабилизируют ситуацию

(Рейтер) — МИД России заявил в четверг, что передача Украине систем ПВО по просьбе президента Украины в Конгрессе США накануне будет дестабилизирующим фактором и не принесет мира в страну.
Президент Украины Владимир Зеленский в среду призвал законодателей США сделать больше для защиты своей страны от российского вторжения, настаивая на создании бесполетной зоны и требуя самолетов и систем защиты.
«Такие поставки… будут дестабилизирующим фактором и точно не принесут мира в Украину», — заявила на брифинге пресс-секретарь МИД Мария Захарова.
«В долгосрочной перспективе это может иметь гораздо более серьезные последствия», — добавила она.
США и их союзники хотят избежать вовлечения НАТО в украинский конфликт, но они предоставили Киеву военную помощь после вторжения России в Украину 24 февраля.
Москва описывает свое наступление на Украине как «спецоперацию» по уничтожению военного потенциала южного соседа и аресту тех, кого она считает опасными националистами.
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил в воскресенье, что НАТО может обсудить отправку ЗРК С-300 российского производства на Украину.
(Отчетность Reuters; редактирование Фрэнка Джека Дэниела)
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