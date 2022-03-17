Россия заявила, что украинские системы ПВО дестабилизируют ситуацию

(Рейтер) — МИД России заявил в четверг, что передача Украине систем ПВО по просьбе президента Украины в Конгрессе США накануне будет дестабилизирующим фактором и не принесет мира в страну.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду призвал законодателей США сделать больше для защиты своей страны от российского вторжения, настаивая на создании бесполетной зоны и требуя самолетов и систем защиты.

«Такие поставки… будут дестабилизирующим фактором и точно не принесут мира в Украину», — заявила на брифинге пресс-секретарь МИД Мария Захарова.

«В долгосрочной перспективе это может иметь гораздо более серьезные последствия», — добавила она.

США и их союзники хотят избежать вовлечения НАТО в украинский конфликт, но они предоставили Киеву военную помощь после вторжения России в Украину 24 февраля.

Москва описывает свое наступление на Украине как «спецоперацию» по уничтожению военного потенциала южного соседа и аресту тех, кого она считает опасными националистами.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил в воскресенье, что НАТО может обсудить отправку ЗРК С-300 российского производства на Украину.

(Отчетность Reuters; редактирование Фрэнка Джека Дэниела)