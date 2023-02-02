Россия заявила, что хочет продавить восточную Украину; Киев нацелен на взяточничество

КИЕВ, Украина (AP) — Россия собирает свои военные силы в Луганской области Украины, заявили официальные лица, поскольку Киев подозревается в подготовке теракта в первую годовщину вторжения Москвы. Подход.

Также в среду правительство президента Владимира Зеленского продолжило борьбу с предполагаемой коррупцией. Об увольнении ряда высокопоставленных чиновников заявил высокопоставленный депутат Давид Арахамия.

Зеленский был избран в 2019 году на платформе борьбы с коррупцией и истеблишментом в стране, долгое время находившейся во власти взяточничества. Последние обвинения прозвучали, когда западные союзники направляют миллиарды долларов на помощь Киеву в борьбе с Москвой. А так как правительство Украины проводит реформы, чтобы она могла вступить в Европейский Союз один день.

Служба безопасности Украины сообщила в приложении для обмена сообщениями Telegram, что операция в среду была нацелена на «коррумпированных чиновников, которые подрывают экономику страны и стабильное функционирование оборонно-промышленного комплекса». Она опознала одного из чиновников как бывшего чиновника Минобороны, обвиняемого в хищении государственных средств путем покупки почти 3000 бронежилетов, которые не должным образом защищали бы украинских солдат.

Подводя итог дня борьбе с коррупцией, Зеленский заявил в своем ночном видеообращении в среду: «Мы никому не позволим ослабить наше государство».

По словам губернатора области Павла Кириленко, на поле боя российская ракета разрушила жилой дом в городе Краматорск на востоке Донецка поздно вечером в среду, в результате чего по меньшей мере два человека погибли и по меньшей мере семь получили ранения. Спасатели обыскивают обломки здания в поисках других пострадавших. Во время войны Россия часто нападала на жилые дома, что приводило к жертвам среди гражданского населения, хотя Кремль часто опровергает такие сообщения.

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что в других местах кремлевские силы изгоняют жителей вблизи контролируемых Россией участков линии фронта, чтобы они не могли сообщить украинским артиллерийским подразделениям о развертывании российских войск.

«Идет активная переброска (российских сил) в регион, и они определенно готовятся к чему-то на Восточном фронте в феврале», — сказал Хейдей.

Институт изучения войны предсказал «неизбежное нападение России в ближайшие месяцы». Некоторые ожидают, что это совпадет с годовщиной вторжения 24 февраля.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил в среду, что Россия также концентрируется в соседней Донецкой области, особенно в попытке захватить ключевой город Пахмут. .

Донецкая и Луганская области составляют Донбасс, промышленный регион на границе с Россией, который президент Владимир Путин поставил целью для захвата с начала войны и где поддерживаемые Москвой сепаратисты сражаются с украинскими войсками с 2014 года.

Офис президента Украины сообщил, что в результате российской бомбардировки Бахмута, от которой большинство жителей бежали, а другие укрылись в подвалах, во вторник погибли по меньшей мере пять мирных жителей и 10 получили ранения.

Кириленко опубликовал снимки последствий бомбардировки, на которых видны огромные черные дыры в жилых домах осажденного города, и сообщил, что Россия перебрасывает дополнительные силы.

Донецк был одной из четырех областей, незаконно аннексированных Россией осенью, но контролирует только половину из них. Чтобы захватить оставшуюся половину, у российских войск нет другого выбора, кроме как пройти через Бахмут, который является единственным подходом к крупным городам, контролируемым Украиной. Российские силы уже несколько месяцев пытаются контролировать Бахмут.

Власти, установленные Москвой в Донецке, заявили, что российские силы «замыкают кольцо» вокруг города. Но группа Вагнера, военизированная группировка, контролируемая Кремлем В среду во главе с бизнесменом Евгением Пригожиным он отрицал окружение Бахмута. «Когда город возьмут, вы обязательно об этом узнаете», — написал Пригожин в онлайн-посте.

Украина хочет получить больше военной помощи от Запада чтобы отбросить гораздо более крупные русские силы. У вас уже были танковые обещания, и теперь вы хотите больше .

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал сообщения СМИ о планируемой новой военной помощи США Украине «прямым путем к нагнетанию напряженности и выводу эскалации на новый уровень».

«Это потребует дополнительных усилий с нашей стороны, но не изменит хода событий», — сказал он журналистам.

Другие события среды:

— Дэвид Арахами, глава парламентского собрания, сказал, что многие высокопоставленные чиновники стали мишенью правительственной кампании по борьбе с коррупцией. Среди уволенных были Юрий Сотник, первый заместитель главы Гослесагентства; Александр Щуцкий, первый заместитель начальника Государственной таможенной службы; Об этом сообщил заместитель главы Государственной службы безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей Андрей Лордкипанидзе. Кроме того, по словам Аракамийи, отстранен от должности замглавы таможенной службы Руслан Черкасский.

Служба безопасности Украины сообщает, что двое таможенников на севере Украины были помещены под домашний арест по обвинению в содействии незаконному ввозу машин скорой помощи без уплаты таможенных пошлин. Третьей мишенью стало бывшее руководство нефтедобывающей компании «Укрнафта» и нефтеперерабатывающей компании «Укртатнафта». Служба безопасности заявила, что их обвиняют в уклонении от уплаты налогов и «легализации средств, полученных преступным путем».

Украинские СМИ сообщили, что против олигарха Игоря Коломойского и бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова прошли громкие антикоррупционные рейды.

— Ожидается, что антикоррупционная кампания в Украине будет в повестке дня, когда высокопоставленные чиновники ЕС, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Совета Шарль Мишель встретятся с Зеленским в пятницу. Долгий путь Украины к потенциальному членству в ЕС станет основным обсуждаемым вопросом, при этом обязательным условием является искоренение коррупции.

Власти Брянской области на западе России, которая граничит с Украиной, сообщили об отключении электроэнергии после того, как якобы украинская ракета упала возле нефтеперекачивающей станции. Сообщается, что никто не пострадал. Путин встретился с официальными лицами, чтобы обсудить снижение ущерба от таких трансграничных атак. Губернатор Александр Богомаз сообщил Путину, что с начала конфликта в результате украинских обстрелов в Брянской области четыре человека погибли, 22 получили ранения и было разрушено 235 домов. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в его районе повреждены 23 жилых дома и 379 частных домов. Путин сказал, что «первоочередная задача — исключить возможность бомбардировки», отремонтировать поврежденные здания и инфраструктуру и выплатить компенсацию жителям. Украинские официальные лица умалчивают о большинстве трансграничных атак, но заявляют о своем праве наносить удары по территории России.

— На пресс-конференции в Киеве с президентом Австрии Александром ван дер Белленом Зеленский осудил австрийские компании, которые «не уходят из России и продолжают поддерживать террористическое государство». Он указал на Райффайзен Банк, который, по его словам, не только не платил налоги, но и объявил об освобождении от налогов мобилизованных российских войск. «Это неприемлемо в сегодняшних реалиях», — сказал украинский президент. Банк не сразу ответил на запрос о комментарии. По данным австрийских СМИ, Райффайзен Банк заявил, что согласно российскому законодательству он обязан предоставить налоговую льготу.

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Авторы Associated Press Раф Касерт в Брюсселе и Ханна Архерова в Киеве внесли свой вклад в этот отчет.

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