Российское статистическое агентство Росстат сообщило в среду, что валовой внутренний продукт России сократился на 1,9% в первом квартале 2023 года.

Экономика пострадала от очередной волны санкций за его наступление на Украине, включая эмбарго ЕС на российские нефтепродукты, помимо ограничения цен, согласованного с G7 и Австралией.

Эти санкции оказали ощутимое влияние на российскую экономику.

Международное энергетическое агентство заявило в марте, что, хотя экспорт нефти достиг самого высокого уровня с начала наступления, доходы от продажи нефти по-прежнему снизились на 43% по сравнению с прошлым годом.

Падение нефтяных доходов напрямую повлияло на дефицит бюджета, который в период с января по апрель достиг 3,4 трлн рублей (42,3 млрд долларов).

Это намного больше целевого дефицита в 2,9 трлн рублей.

Министерство финансов заявило, что дефицит был вызван сокращением доходов от энергетики (-52%) и увеличением расходов (+26%), отчасти из-за атаки Украины.

В среду Росстат сообщил, что строительный и сельскохозяйственный секторы показали хорошие результаты в первом квартале.

При такой траектории, по мнению экспертов, дефицит государственного сектора России может составить 3-4% ВВП, что выше целевого показателя в 2%.

В марте уровень инфляции снизился до 3,5% в годовом исчислении, а в апреле до 2,3%.

Низкий уровень безработицы в России, составляющий 3,5%, является не здоровым признаком, а скорее симптомом сокращения рабочей силы.

Россия годами справлялась с демографическим кризисом, усугубленным наступлением на Украину.

В экономике осталась нехватка рабочей силы, и различные сектора изо всех сил пытаются заполнить рабочие места.

Сейчас российские власти считают, что рост будет осуществляться за счет потребления, а не экспорта, в том числе за счет увеличения реальной заработной платы.