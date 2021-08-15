И Ангелине Мельниковой, и Тине Авериной пришлось довольствоваться меньшим количеством медалей. Изображение: Getty

Российские официальные лица сделали необычные заявления о том, что Соединенные Штаты и другие могущественные страны обманули их на Олимпийских играх в Токио.

Россия официально не участвовала в Играх в ТокиоОднако российским спортсменам разрешили выступать в составе олимпийской сборной России.

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Правительство запретило России участвовать во всех международных соревнованиях до 2022 года из-за допинга, хотя МОК постановил, что чистые спортсмены имеют право участвовать в соревнованиях в Токио.

Олимпийский комитет России занял пятое место в Токио с 20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми медалями.

Это был самый низкий результат после Олимпийских игр 1912 года в Стокгольме, и чиновники были недовольны.

Согласно сообщению Ежедневный зверьИрина Винер-Усманова, президент Федерации художественной гимнастики России, заявила: «Это решение было спланировано заранее».

Российский депутат Алексей Журавлев охарактеризовал другие страны, участвующие в Олимпийских играх, как «собрание риторических зверей под предводительством США».

Ольга Скабева, телеведущая государственного телеканала, сказала, что Игры в Токио были «ярким примером тотальной русофобии».

«Эти олимпийские игры воняют», – сказала Скабева. «Глобальная игра всегда представляла собой честное соревнование и превращалась в дешевый политический фарс.

«По настоянию американцев Международный олимпийский комитет отобрал у россиян две золотые медали».

Петр Толстой, заместитель официального представителя Государственной Думы России, сказал: «Американцы – фанатики. Моральные фанатики. Почему мы обсуждаем этот парад странностей и извращений?

Тина Аверина (слева) выиграла индивидуальное многоборье в Линой Ашрам (в центре) в пятницу. (Фото Джейми Сквер / Getty Images)

Россия недовольна серебряной медалью гимнастики

Большая часть гнева в России исходит от источника Серебряная медаль завоевала Дина Аверина., Завоевал золото в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике, проведенном Линой Ашрам из Израиля.

История продолжается

Впервые с 1996 года российский спортсмен не выиграл золотую медаль.

Олимпийский комитет России возражал против этого решения, потому что Ашрам уронил ленту на обычном конце, как это сделала Аверина, когда выиграла золото на чемпионате мира 2018 года.

«Мне сегодня это показалось несправедливым, это было ясно с первого же взгляда … У меня низкий балл, поэтому я не могу сказать, что это было очень справедливо», – сказала Аверина.

«Я не мог найти очевидную ошибку, которую совершил. Я был намного плавнее и чище по сравнению с Лино, который потерял машину».

Пропустили золотые медалисты Ангелина Мельникова и Тина Аверина. Изображение: Getty

Винер-Усманова назвала это решение «очень необоснованным».

«Дина не проиграла, она победила. Но, к сожалению, приговор очень несправедливый», – заявил он в интервью телеканалу RT, поддерживающему Кремль.

«Обидно за художественную гимнастику. Хватит, они устали от России. Судьи решили поддержать эту израильтянку.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что судьи «совершали мошенничество по всему миру».

«Те, кто начал русофобскую войну против игры, не могут допустить этой победы», – сказал он.

Российская танцовщица Светлана Захарова назвала это решение «бандитизмом», «невероятно необоснованным и необоснованным», а главный редактор RT Маргарита Симонян «убила наших гимнасток судьями из разных стран».

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