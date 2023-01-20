Россия заявляет о прогрессе на востоке Украины; Киев жаждет танков

Киев, Украина (AP) – Россия заявила в пятницу, что захватила деревню в ходе многомесячного наступления на восточноукраинский город Бахмут, поскольку военные аналитики предупредили, что танки, которые могут быть отправлены западными союзниками Киева Это не будет волшебной палочкой в ​​почти 11-месячной войне .

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на очередном брифинге, что село Клищевка в девяти километрах южнее Бахмута. они были «освобождены».

Это утверждение не могло быть проверено независимо, и украинские официальные лица не сразу прокомментировали это утверждение.

Взятие Клищевки было бы лишь незначительным прорывом, но Кремль жаждет хороших новостей с поля боя после нескольких месяцев неудач.

С другой стороны, Бахмут будет большим призом. Это может позволить России нарушить украинские линии снабжения на востоке и создать угрозу другим удерживаемым Украиной городам в окружающем регионе.

По словам военных аналитиков, война в зимние месяцы велась почти постоянно, за исключением некоторых горячих точек, таких как близлежащие Бахмут и Солидар.

Кремлевские силы продолжали дальний обстрел украинских целей, нанося удары по ключевым объектам инфраструктуры и гражданским районам, а также прощупывая украинскую оборону на востоке.

В пятницу офис президента Украины сообщил, что за последние 24 часа по меньшей мере пять мирных жителей были убиты, еще шестеро получили ранения в результате бомбардировок российскими войсками семи районов на юге и востоке страны.

В сообщении Генштаба Украины говорится, что украинские силы отразили атаки российских войск вблизи ряда населенных пунктов на востоке Донецкой и Луганской областей.

Ситуация на поле боя в Украине «неубедительна», сказал Джон Лав, научный сотрудник программы «Россия и Евразия» аналитического центра Chatham House в Лондоне, и весной ожидается новый удар России.

Он сказал Associated Press, что война находится «в очень деликатной ситуации».

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных союзников направить танки Это помогло бы прорвать позиции России, и западные страны обсуждают эту возможность на встрече в Германии в пятницу. На прошлой неделе Великобритания заявила, что предоставит танки Challenger 2. .

Танки полезны, но есть много факторов, которые необходимо учитывать, говорит Марина Мирон из Департамента оборонных исследований Королевского колледжа Лондона.

Эти факторы включают в себя, сколько танков будет отправлено, в каком они будут состоянии, как будут обучаться украинские экипажи, когда танки будут доставлены и как украинцы их будут поставлять.

Мерон сказал Associated Press, что отправка танков — это «скорее политический жест», чем что-то, что изменит характер войны.

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