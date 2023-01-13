Россия заявляет, что Беларусь может вступить в конфликт, если вторгнется в Украину.

13 января (Рейтер) — Беларусь может вступить в конфликт на Украине, если Киев решит «вторгнуться» в какую-либо страну, заявил в пятницу представитель МИД России.

Россия использовала Беларусь в качестве плацдарма для вторжения в Украину в феврале 2022 года, разместив войска в Беларуси для совместных военных учений с октября.

Две страны договорились активизировать свое военное сотрудничество, что вызвало опасения, что Москва может использовать своего близкого союзника для нового нападения на Украину с севера.

В интервью государственным СМИ представитель министерства иностранных дел Алексей Полищук заявил, что совместные учения России и Беларуси призваны предотвратить эскалацию, но предупредил, что Украина может присоединиться к конфликту, если Беларусь или Россия вторгнутся.

«С юридической точки зрения применение военной силы киевским режимом или вторжение на территорию Беларуси или России вооруженных сил Украины является достаточным основанием для коллективного ответа», — заявил Полищук агентству ТАСС.

Однако он добавил, что это решение должны принять лидеры двух стран.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в среду, что его страна «должна быть готова» на границе с Беларусью, но пока он видел только «решительные заявления» от своих соседей.

«Мы понимаем, что ничего мощного, кроме мощных репортажей, мы не видели, но мы должны быть готовы на границе и в регионах», — сказал он.

Об этом сообщает агентство Рейтер. Монтаж: Кларенс Фернандес и Саймон Кэмерон-Мур

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