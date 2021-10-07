Россия заявляет, что Берлин может ослабить газовый кризис, согласившись на Северный поток – 2

Автор Вали Азиз и Катарина Кребс, CNN Business

Быстрое одобрение спорного Северный поток – 2. Трубопровод Высокопоставленный российский чиновник сказал, что установление связей между Россией и Германией может помочь снизить цены на природный газ, в то время как Европа спешит решать проблему. Эскалация энергетического кризиса.

Вице-премьер России Александр Новак заявил в среду, что «скорейшее завершение сертификации Nord Stream 2» поможет «успокоить сложившуюся ситуацию». Трубопровод, который идет из России по дну Балтийского моря в Германию, ожидает одобрения властей Германии.

«Северный поток-2» был завершен в прошлом месяце, несмотря на годы противодействия со стороны стран, включая США, которые предупреждали, что это усилит влияние Москвы в Европе. В июле администрация Байдена объявила, что она достигла соглашения с Берлином, которое позволит продолжить строительство трубопровода в обмен на помощь Германии Украине.

Теперь подводный трубопровод может сыграть роль в снижении цен на газ.

Согласно данным Independent Commodity Intelligence Services, цены на природный газ в Европе с начала сентября выросли более чем на 130%, что в восемь раз выше, чем они были на тот же момент прошлого года.

«Этот ценовой шок является неожиданным кризисом в критический момент», – заявила в среду глава ЕС по энергетике Кадри Симпсон, подчеркнув, что на следующей неделе блок определит свою долгосрочную политическую реакцию. «Непосредственным приоритетом должно быть смягчение социальных последствий и защита уязвимых домохозяйств».

Цены на газ упали после того, как президент России Владимир Путин намекнул в среду, что Россия может увеличить добычу, заявив, что государственный газовый гигант «Газпром» «никогда не отказывался увеличивать поставки потребителям, если они подадут надлежащие предложения».

Путин добавил, что Россия всегда была «надежным поставщиком газа своим потребителям по всему миру».

Отвечая в четверг на вопрос о возможном увеличении экспорта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал: «Все зависит от заказов, договорных обязательств и торговых соглашений».

– Крис Лиакос и Джулия Горовиц предоставили репортажи.

CNN Wire

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